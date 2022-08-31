為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國防預算》111年中共軍力報告：實質威脅我國防安全

    圖為我空軍派F16（左）升空全程緊貼共機（右）進行監控。（資料照，國防部提供）

    圖為我空軍派F16（左）升空全程緊貼共機（右）進行監控。（資料照，國防部提供）

    2022/08/31 11:42

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國對台文攻武嚇不斷，根據國防部今日送至立法院的「111年中共軍力報告書」直指，中共8月軍演模糊海峽中線存在事實，演訓區域突破第一島鏈擴展至西太平洋，驗證對台作戰預案，提升反介入／區域拒止作戰能力，實質威脅我國防安全；亦提及中國運用民用航空器、無人機或探空氣球接近外離島與本島，進行監偵、侵擾活動，測試國軍應處作為。

    報告指出，中共年內第2艘自製航艦「福建號」下水、殲16、殲20、運（油）機等高新武器裝備陸續列裝，展現國防現代化建設發展，凸顯習近平執政10年軍事革新與建軍備戰成果，「營造習氏『二十大』連任利基」。

    「111年中共軍力報告書」針對中共政軍發展、共軍台海周邊針對性活動、對台軍事作戰整備等進行全面評估；若與去年度相較，今年度報告特別指出，俄國入侵烏克蘭期間，受到國際政經制裁，戰略運用核威懾防止北約及美國派遣部隊干預，戰術後勤補給受烏軍襲擾，影響攻勢進展等因素，將使中共多方考量並修正其犯台行動方案。

    針對中國對台可能行動，報告指出，審視共軍近年軍備發展、演訓活動及檢視其「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，對台可能的行動包含認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。

    不過，報告指出，共軍對台作戰最終須透過海空輸具將登陸部隊運送至本島，達成實質占領戰役目標，關鍵在優先奪取制三權（制電磁權、制空權、制海權），採「先癱後登」方式，然而宥於兩棲正規登陸輸具及後勤能量不足，制月共軍大規模登陸作戰能力。

    近來中國民用無人機頻入侵我國外島地區，今年報告也將共軍台海周邊針對性活動，新增「非軍事行動」章節，指出中國透過海上民兵，配合中國海軍、海警部隊在台海周邊從事聯合訓練，增加我國海巡兵力應對負荷；且利用科研單位海釣船、海測船等，「以民掩軍」方式加強台海周邊戰場經營。

    此外，中國也運用民用航空器、無人機或探空氣球等接近我外、離島或本島周邊區域，遂行監偵、侵擾活動，測試國軍應處作為。

    至於共軍在台海周邊針對性活動，報告點出，中共在台海周邊進行聯合軍事行動實戰化演訓，驗證對台預案執行能力；另共軍調整台海當面機場兵力部署，亦實施針對性情蒐，且近聯合登陸作戰演訓，並透過媒體報導，擴大對台認知作戰。

    此外，中共藉國際政要訪台或特定事件逾越海峽中線，測試國軍應處作為，或藉由軍演開設海空進行區；在應對外籍機艦上，採取「逢艦必跟、逢機必查」原則；而海空軍進行遠海長航訓練。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    共軍21軍機5軍艦擾台 13架次闖西南空域
    2022/08/27 19:42

    共軍21軍機5軍艦擾台 13架次闖西南空域
    15架次共機擾台 9架越中線
    2022/08/25 20:55

    15架次共機擾台 9架越中線

    台灣資安風險遽增 VPN成網安必出招式
    中共稱完成軍演 國軍：不放鬆戒備
    2022/08/10 19:47

    中共稱完成軍演 國軍：不放鬆戒備
    闢謠！ 海軍：中共軍艦演習迄今未進入領海
    2022/08/08 06:35

    闢謠！ 海軍：中共軍艦演習迄今未進入領海

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播