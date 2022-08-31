96歲阿嬤陪同登記 劉建國︰打造新雲林、新未來

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今天早上在支持者擁簇之下進入抵達雲林縣選委會登記參選下屆雲林縣長。（記者黃淑莉攝）

2022/08/31 11:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今天上午10點在96歲支持者陳撿阿嬤及上百名支持者與黨提名公職人員陪同下完成登記；劉建國指出，希望鄉親能肯定他這幾年為雲林努力付出及積極爭取，把原有不可能變可能，未來如能入主雲林縣府將可以帶領各局處人員好好打拚、規劃、執行，打造新雲林、新未來。

今天黃道吉日，一早雲林縣選委會內外熱鬧滾滾，許多劉建國的支持者9點不到就到現場等候，9點50分左右劉建國抵達現場，支持群眾高喊「劉建國凍蒜」、「新雲林拚未來」，劉建國牽著一位96歲阿嬤進入選委會，阿嬤是劉建國從政多年的支持者，知道他要選縣長專程來加油、鼓勵。

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阿嬤說，劉建國做人很好、骨力，拜託大家支持他做縣長，為雲林縣打拚。

劉建國登記完成後在選委會外對支持者表示，今天天氣陽光普照，象徵雲林新的未來，他有自信自己是第一位最重視醫療照顧的政治工作者，且實際爭取到台大雲林分院虎尾院區二期擴建、全國首座高齡醫療健康福祉中心，他未來要打造雲林成為醫療照顧重鎮，第一步已經展開，並完成動土，未來指日可待。

劉建國指出，濁水溪揚塵困擾雲林縣長數十年，他在立委期間從前朝馬英九執政爭取到現在蔡英文執政，更帶著當時擔任行政院長、現任副總統賴清德到溪底，5、6年來斥資22億元改善揚塵問題。

劉建國強調，這幾年他做很多原本無法達到目標的工作，未來若他能入駐縣府，黨提名的鄉鎮市長、縣議員能當選，打不僅要打造雙技（科技、生技）農業，還有引進各種留才培才計畫，雲林絕對有新的未來、更好願景，離年底選戰剩80多天，大家站在一起支持「雲林團隊」，共同打造新雲林。

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今天早上在支持者擁簇之下進入抵達雲林縣選委會登記參選下屆雲林縣長。（記者黃淑莉攝）

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今天早上在96歲阿嬤等上百名支持者擁陪同下登記參選下屆雲林縣長。（記者黃淑莉攝）

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