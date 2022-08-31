民進黨新竹縣長參選人周江杰辦理登記

民進黨新竹縣長參選人周江杰（坐者左）今天由前台灣省主席林光華（坐者右）、客委會主委楊長鎮（立者右1）、立委邱泰源（立者右2）等陪同完成參選登記。（記者黃美珠攝）

2022/08/31 11:04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰今天早上8點半，在桃園市長鄭文燦、客委會主委楊長鎮、立委邱泰源以及前台灣省主席林光華陪同下，在新竹縣選委會完成的年底參選新竹縣長的登記。

也是前任新竹縣長的林光華說，很多人謠傳「周江杰是他的人」，其實他只是愛才、珍惜有理想的年輕人而站出來力挺。

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桃園市長鄭文燦說，他首次跨縣市陪同參選人登記，因為地方要翻轉需要新的力量、新的價值、以及新的思維，周江杰希望未來的新竹縣跟桃園市一樣，成為城鄉共好的縣市，既照顧好竹北、竹科，也照顧到山線、海線的發展。

新竹有很好的條件，大家要往前看就需要年輕一代的人才來翻轉。他也經歷過這個過程，在桃園（他）從不被看好到逆轉勝，他相信新竹人一定也有這樣的智慧、勇氣和選擇。

鄭文燦說，新竹縣長選舉這次也是「三咖督」，周江杰已經準備好了帶領團隊打一場具有清新價值，又能紮根地方的選戰。周江杰代表新竹未來孕育的新生力量，讓他看到了新竹的未來，希望大家支持周江杰成為城鄉共好的好縣長。

周江杰則說，他的對手是國民黨的現任縣長楊文科，但他要挑戰的不是楊文科這個人，而是過去40年來楊文科在政府機關內工作，特別是近8年在縣府擔任秘書長、副縣長到縣長，楊文科治理新竹縣的種種事蹟；他要挑戰的是這個邏輯！

周江杰說，這個邏輯就是：楊文科要在湖口同1個村子內蓋2座生命園區，甚至要蓋10萬個以上的納骨塔！「這是什麼治理邏輯？」

周江杰問楊文科：你有看到竹北的家長擔心學區、擔心交通，他的小孩無法進到房子前面的小學（就讀），他要送小孩去距離住家一段距離的地方（念書），早上交通不便時來回要1個小時，晚上補習要回家現在已經沒有大眾交通運輸工具可以坐！

他問楊文科：這就是你要給新竹縣的環境嗎？這就是你要帶領新竹縣未來30年的環境嗎？周江杰要請問所有縣民「大家過得真的幸福嗎？」

周江杰說，台知園區、竹科3期在前縣長林光華任內、20年前就推動出來的計畫卻迄今沒有動靜，他要跟所有鄉親報告，大家的生活已經整整被耽誤30年以上！因為楊文科依舊用20年前的經驗和想法在推動打造縣政，而那是行不通的。

周江杰說他當縣長，會提出務實的作法改善這2區的生活環境。像是：台知園區有國家重大建設所核定的142公頃，他會推動新竹科技博覽館。科3園區已經建設好的公共建設、高鐵橋下連絡道3期已經完成，那個周邊如果科技業有需要（土地），他會儘快進行徵收。

周江杰諷刺楊文科，在竹科裡面還要推動1個「在園區面有3分之1的商業區和住宅區」！？他請問所有在竹科的上班族，可有看見過園區內有這樣的規劃的？但是楊文科卻仍然在送這樣的案子，「他當然沒有辦法通過！」

周江杰說，他當縣長，會務實的思考新竹縣的未來產業發展的需求，會提出、可行、在他未來8年任內會完成的事情。並轉頭對林光華說，20年前林光華留下沒有完成的事情，他會接手把它完成。他更會跟今年底一起投入競選的團隊，在各個鄉鎮市把勤政、清廉、愛鄉土的從政價值扎根下去，展現民進黨為新竹縣打拚的企圖和成就。

桃園市長鄭文燦（左）首度跨縣市陪同參選人登記，就是陪同身旁的民進黨新竹縣長參選人周江杰。（記者黃美珠攝）

前台灣省主席林光華（左）說外傳民進黨新竹縣長參選人周江杰（右）是「他的人」，事實上，他只是愛惜周江杰年輕有為、有理想和抱負，請鄉親認清。（記者黃美珠攝）

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