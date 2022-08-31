離島空域遭中國無人機頻擾 呂禮詩：伊朗做了一個示範

陸軍金門防衛指揮部駐軍面對中國無人機發射信號彈驅離示意圖。（圖為演訓資料照 金防部提供）

2022/08/31 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍近期頻派無人機襲擾我外離島空域，守軍僅以吹哨、廣播、射擊信號彈等手段對應，直到總統蔡英文下令，適時採取必要而且強力的反制措施後，金門守軍才首度開槍射擊無人機，軍事專家呂禮詩狠酸，當陸軍要蔡總統下令，才會以強力措施反制中國無人機，伊朗已經做了一個示範。

中共解放軍近期頻派無人機襲擾我外離島，不斷進逼我外離島崗哨與軍事設施，相關影片皆被中方發佈於社群網站之上，守軍僅以吹哨、廣播、射擊信號彈等手段，甚至丟石頭反制，直到總統蔡英文昨在澎湖視導駐軍時宣布：「我已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全」。

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陸軍金門防衛指揮部30日下午4點多，又遇中國無人機4批4架次襲擾金門大膽、二膽島及獅嶼地區，守軍部隊對第4架次無人機發射信號彈警示無效後，依程序開槍進行防衛射擊，該無人機迅即向中國廈門飛去。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書表示，當陸軍要蔡總統下令，才會以強力措施反制中國無人機，伊朗已經做了一個示範；伊朗派遣海軍艦艇在29日深夜至30日凌晨這段時間，試圖在波斯灣拖走一艘美國持有的無人船，美軍隨即派遣MH-60S「海鷹」直升機與「颶風級」巡邏艦「霹靂號」（USS Thunderbolt）逼迫伊朗軍艦「放船」。

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