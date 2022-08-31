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    悼念安倍晉三 多名醫師製作電子輓聯平台供民眾連署致意

    台中潭興診所林重賢醫師（左）拜會產經新聞台北支局長矢板明夫，表達國人悼念日本前首相安倍晉三的心意。（林重賢提供）

    台中潭興診所林重賢醫師（左）拜會產經新聞台北支局長矢板明夫，表達國人悼念日本前首相安倍晉三的心意。（林重賢提供）

    2022/08/31 08:47

    〔記者歐素美／台中報導〕日本前首相安倍晉三7月8日遭殺槍身亡，國葬將於9月27日在日本東京舉行。台中市潭興診所醫師林重賢有感於安倍晉三生前非常珍惜台日情誼，屢屢幫助台灣，特地由助理張芷菱設計電子輓聯平台，並由陳文侯、蘇旺彬、劉文雄、王佩瓊等醫師協助書寫並翻譯成中英日文的悼詞，讓深有同感的國人可以登記聯名表達哀悼，日前他並特別拜會產經新聞台北支局長矢板明夫，表達這份心意。

    林重賢說，日本前首相安倍晉三的國葬將於9月27日在日本東京舉行，安倍晉三生前非常珍惜台日情誼，屢屢幫助台灣，台灣俗話說「吃人一口，還人一斗」，我們不能在9月27日當天到日本東京送安倍最後一程，但是可以用電子輓聯的方式表達對安倍先生的感念。

    林重賢為此委由助理張芷菱設計聯名登記平台，希望所有悼念安倍的朋友們都可以上網登記聯名，一起來感謝安倍晉三這位台灣的友人。這份電子輓聯登記平台，是由陳文侯及蘇旺彬兩位醫師書寫悼詞，劉文雄醫師協助翻譯成日文，王佩瓊醫師則幫忙翻譯成英文，並於30日北上拜會產經新聞台北支局長矢板明夫，表達國人的這份心意，目前該平台連署人數已近500人。

    林重賢說，想要表達悼念的朋友只要上網輸入「姓名」即可，並沒有個資外洩的疑慮，希望大家能一起透過網路向共同的好友安倍先生表達悼念之意，不要讓安倍感覺孤單，每人獻出一分鐘的心意，匯聚成台灣的永恆。連結網址

    林重賢等多名醫師合作，設置的日本前首相安倍晉三電子輓聯。（擷取自網路）

    林重賢等多名醫師合作，設置的日本前首相安倍晉三電子輓聯。（擷取自網路）

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