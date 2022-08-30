李喜明新書示警 中共犯台首先破壞海峽中線

前參謀總長李喜明即將出版新書，透露了中共意圖以武力侵犯台灣的三部曲。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2022/08/30 23:15

〔中央社〕前參謀總長李喜明即將出版新書，他透露中共意圖以武力侵犯台灣的三部曲，首先就是增加機艦擾台，破壞海峽中線的潛規則，使兩岸之間避免誤判、防止意外的機制愈來愈脆弱，這是個非常危險的警訊。

聯經出版社預定9月出版李喜明新書「臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想」。李喜明在書中以49年戰略實務經驗，強調台灣應積極發展強化不對稱戰力的「整體防衛構想」才能對抗中共武統台灣野心。

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根據新書摘要，李喜明認為，中共對台武力鬥爭，第一步是用持續漸增的軍事壓迫「以武抑獨」。中國侵犯台灣防空識別區（ADIZ）且繞台航行的機艦數量將會更多、頻率將會更高、位置將會更近。

他說，其中最需擔憂的是兩岸軍事活動的潛規則「海峽中線」遭破壞。過去幾十年，海峽中線一直扮演兩岸軍事行為準則的楚河漢界，兩岸雖無軍事互信機制，但有了海峽中線這條潛規則；不得不面對的現實是，海峽中線畢竟只是兩岸軍事活動的潛規則。

他說，當任何一方不再願意遵守這個潛規則，「海峽中線」將只是一個名詞，不再能夠發揮實質作用。未來這種「以武抑獨」的軍事威懾只會有增無減，使兩岸之間避免誤判、防止意外的機制愈來愈脆弱，是個非常危險的警訊。

李喜明表示，中共第二步是藉懲罰性軍事打擊「以武制獨」。中國雖然不斷在台海軍事施壓，企圖創造新的「現狀」，但只要台灣海空第一線兵力能謹慎應對、進退有據，即便處境艱難，尚不至於兵戎相見。

李喜明表示，就現況觀察，習近平企圖是不受任期限制，繼續掌權領導。換言之，他今年底在二十大續任中共中央總書記是延續掌權關鍵。如情勢演變非如所願，黨內不願支持習無期限延任，在激烈黨內鬥爭之下，若習居於劣勢，選擇對台發動局部性武裝衝突以作為其政治賭注，並非毫無可能。

李喜明認為，習近平恐依政治鬥爭目標所需，選擇小自攻擊台灣特定機艦，大至以遠距火力打擊台灣軍事目標，或選擇性攻占外島等作戰行動。

李喜明表示，中國最後目的，是用跨海作戰實質占領台灣達到「以武統一」。近幾年中共對內要處理新疆再教育營、香港反送中、國安法等維穩問題，對外則須面對與鄰近國家的領土紛爭等國安議題，年底習近平續任中共中央總書記，自須優先處理這些事項，然而當前中共最困難問題，是來自美國的挑戰。

李喜明表示，面對美國挑戰，除非產生重大政治變局，中共恐暫無能力另興風波、同時在台海開闢更棘手戰場。即使如此，台灣仍然必須戒慎恐懼，一旦中國順利解決內外挑戰，在自信心爆棚的民族情緒之下，中共勢將以更強勢軍事及經濟手段，壓迫台灣。

李喜明表示，屆時如果台灣堅持不肯上桌談判妥協，中共終將對台用兵，達成「武力統一」的目標。

李喜明認為，中國迄今尚未進犯台灣，主要有四大原因，第一是「台灣海峽的天塹深溝」難以進攻，第二是因「中共內部不穩無暇顧及」，第三是「美國因素」， 第四是「區域國家高度關切」。中國是否會武統台灣沒有定論，但中國企圖統一台灣的意志不容質疑，台灣必須審慎應對。

李喜明是中華民國海軍二級上將，曾任參謀總長、國防部副部長、海軍司令，現任國防安全研究院戰略諮詢委員、政大兼任教授。他出身潛艦軍官，曾於1996年台海危機時擔任海虎潛艦艦長，率艦出海執行作戰任務，並於參謀總長任內提出「整體防衛構想」（Overall Defense Concept）。

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