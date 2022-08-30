一具屍體沒有法醫相驗 意外開啟台灣帛琉司法互助

台灣與友邦帛琉簽署司法互助協定。（記者吳政峰攝）

2022/08/30 19:46

〔記者吳政峰／台北報導〕我國位在太平洋的友邦帛琉共和國，2020年向我國申請法醫協助相驗屍體，卻因2國之間沒有司法互助協定，無奈破局。法務部長蔡清祥認為2國互動密切，責請國際及兩岸法律司洽談司法互助，歷時2年終定案，30日由蔡清祥與帛琉副總統兼司法部長席嫵杜（Uduch Sengebau Senior）簽署「中華民國（臺灣）政府與帛琉共和國政府刑事司法互助協定」及「中華民國（臺灣）政府與帛琉共和國政府法醫合作瞭解備忘錄」。

帛琉與台灣建交20餘年，是我國在太平洋區域的堅實友邦。2020年間，帛琉向我國請求支援法醫相驗一具屍體，卻因雙方沒有完整的司法互助制度，耗費不少時間洽談，以致無法及時相驗。

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蔡清祥有鑑於2國在航空、衛生、教育、派遣打工、移民及防制人口販運、警政、海巡執法等領域向來互動密切，決定責請國兩司副司長汪南均與調法務部辦事檢察官戎婕與帛琉拓展司法外交，並透過外交部駐帛琉共和國大使館居中協調。

雙方司法及外交人員歷經2年不間斷磋商，針對各自司法制度、法律規範等細節一一研商，過程中並克服嚴峻疫情考驗，在雙方堅持不懈下，終於30日簽署司法互助及法醫合作。

戎婕表示，2國將來可以在刑事調查、追訴、法院審理等程序中，透過司法互助提供證據、協助文書送達、確認人及物之所在、執行搜索、扣押、凍結及執行罰金刑等協助；雙方執法人員更可在徵得同意前提下透過視訊詢問證人或在證人、被告陳述時在場，也可用科技設備輔助方式協助進行犯罪偵查，以縮減跨境取證耗費之資源，經由2國辦案人員之實質合作，組成類似聯合調查團隊（Joint Investigation Team）模式，進而達到共同打擊跨境犯罪。

另外，法醫合作瞭解備忘錄生效後，將建立台帛間法醫正式交流管道，包括在個案合作上，我國法醫師接獲請求後，可親赴帛琉進行屍體相驗、解剖、鑑定，協助帛琉檢察官儘速釐清死因，以助追緝兇嫌。戎婕強調，該備忘錄第六條「雙方將合作進行人員之訓練及交換，以培育法醫學專才」，將開啟2國法醫技術交流與人才培育的管道。

席嫵杜率團訪台，原定30日與蔡清祥簽簽署協定，但因1位團員確診，臨時改為視訊簽署。2人會談時，討論未來跨境司法合作，亦針對跨境非法博弈、電信詐欺犯罪交換意見，雙方均肯定司法互助協定的必要性。30日簽署的是蔡清祥上任後第7個司法互助協定，也是史上第12個。

台灣與友邦帛琉30日視訊簽署司法互助協定。（記者吳政峰攝）

法務部長蔡清祥簽下與友邦帛琉的司法互助協定。（記者吳政峰攝）

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