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    田中後援會成立 黃秀芳強打找回「台灣燈會」

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前排右3）出席「挺秀芳田中鎮後援會」成立大會，後援會送上「包子」、「粽子」，象徵「包中」（黃秀芳團隊提供）

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前排右3）出席「挺秀芳田中鎮後援會」成立大會，後援會送上「包子」、「粽子」，象徵「包中」（黃秀芳團隊提供）

    2022/08/30 19:42

    〔記者陳冠備／彰化報導〕民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，今出席「挺秀芳田中鎮後援會」成立大會，黃秀芳感嘆，3年多前王惠美上任縣長後就取消「台灣燈會」主辦權，此舉已影響彰化的觀光和發展，也讓彰化人失去光榮感，她強調上任後，會竭盡努力為彰化人再次爭取「台灣燈會」主辦權。

    台灣燈會從1990年起輪流在台灣各縣市主辦，由於配合元宵燈會，每年都能吸引話題，創造當地觀光經濟，2020年輪到彰化縣主辦，未料縣長王惠美以「剩不到1年時間可籌劃，以及需要考量財源和人力」等理由放棄主辦，而當時彰化燈會選定的地點就是在高鐵彰化站區周邊，即田中鎮潛力開發地區，但突然少了金雞母吸睛與加持，至今高鐵站區發展似乎仍一蹶不振。

    對於重新主辦台灣燈會，不少田中鎮民均表達熱烈支持，他們同時也出席「挺秀芳田中鎮後援會」成立大會，現場由後援會會長陳道明代表送上「包子」、「粽子」給黃秀芳，象徵「包中」，現場也高喊「黃秀芳凍蒜」，氣氛熱烈。

    黃秀芳表示，放棄「台灣燈會」，代表放棄商機和行銷機會，也放棄地方發展的轉折點，這對田中是一件很遺憾的事情，田中正在發展，擁有廣大高鐵站區腹地，最適合舉辦「台灣燈會」，因此她上任後，一定會為彰化人再次爭取「台灣燈會」主辦權，希望能帶來繁榮彰化、行銷田中的契機。

    黃秀芳競總總幹事邱建富指出，回顧2019年，當時屏東縣成功舉辦「台灣燈會」後，每位屏東縣民都能光榮的喊出一句「我屏東我驕傲」，而時任縣長魏明谷也為彰化縣爭取到2020年「台灣燈會」主辦權，並規劃好在田中高鐵站區舉辦，但王惠美縣長一上任就放棄這麼好的商機，至今實在不解。

    「挺秀芳田中鎮後援會」成立大會在乾德宮舉行，吸引200多名鄉親到場支持。（黃秀芳團隊提供）

    「挺秀芳田中鎮後援會」成立大會在乾德宮舉行，吸引200多名鄉親到場支持。（黃秀芳團隊提供）

    黃秀芳痛批縣長王惠美取消台灣燈會主辦權，讓彰化人失去光榮感，讓田中失去發展的機會。（黃秀芳團隊提供）

    黃秀芳痛批縣長王惠美取消台灣燈會主辦權，讓彰化人失去光榮感，讓田中失去發展的機會。（黃秀芳團隊提供）

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