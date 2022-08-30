8年任期最成功政策「沒特別想法」 柯文哲認敬老金、大巨蛋沒做好

台北市長柯文哲表示，8年來做得不好的是重陽敬老金、大巨蛋，當時沒有經驗，不是不能做，但方法要修正。（圖擷自柯文哲YouTube）

2022/08/30 18:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲將在年底卸任，柯今天下午前往台北市議會進行最後的市政總質詢，被議員問起8年任期內最成功的政策，柯表示沒有特別想法。但柯認為，8年來做得不好的是重陽敬老金、大巨蛋，當時沒有經驗，不是不能做，但方法要修正，也有記取教訓。

台北市議員王欣儀今天在市政總質詢詢問柯文哲，這8年來治理北市，認為最成功的政策是什麼，但柯認為這要過好幾年才看得出來好壞、現在難評估，所以沒有特別想法。

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王欣儀也指出，柯文哲曾說失敗就要自我檢討，那柯執政8年認為什麼做得最不好、未來一定要避免再犯。對此柯表示，「有啦！每個人都批評過，重陽敬老金、大巨蛋」，這都是沒有經驗，不是不能做，但方法要修正。柯也說，他以前在外科世界，看到腫瘤就要切除，但現在知道不是每個市政都要切除，要有方法，一開始政策太多很亂，速度要慢一點。

王欣儀也詢問，若柯文哲還有下一個四年，第一優先想完成的施政是什麼。柯表示，TOD（大眾運輸導向都市發展）、EOD（以教育為導向的都市計畫），這兩個會影響台北市20年發展。

被問起卸任前有沒有話想跟市府同仁說，柯表示「大家辛苦了」。柯也坦言，前兩年管理風格不好，他自嘲是台大醫院制度搬到台北市政府，結果「系統不相容」，以前常常罵人是壞習慣，但已經調整得差不多。

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