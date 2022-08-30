三貓計畫挨批死當！貓纜虧損逾10億 柯文哲：還有救

台北市長柯文哲30日出席市政總質詢，面對市議員耿葳質詢指三貓計畫「全死當」，他認為「還有救」。（記者塗建榮攝）

2022/08/30 18:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府整合貓空纜車、貓空地區及市立動物園大貓熊推出「三貓計畫」，市長柯文哲任內更推出「三貓2.0」，但市議員耿葳今（30日）下午質詢時直指，貓纜、貓空「快餓死」，績效穩定的動物園收入因疫情近年也呈現「斷崖式下降」，三貓都呈「彌留狀態」，三貓計畫「全死當」，她認為，三貓應納入寶可夢活動範圍，進行最後急救。

柯文哲答詢說，市府已成立三貓計畫專案小組，都會追蹤進度，Zoo mall開發案也在做，「還有救」，等疫情過去應會回到基本線，捷運動物園站是文湖線與未來南環線的交會點、安坑輕軌也會經過，未來是交通要道，長期看來還是有前途。台北市觀光傳播局長劉奕霆承諾，會把意見轉達給日方。

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耿葳表示，柯8年任期即將結束，三貓計畫毫無成效，貓纜嚴重虧損，貓空產業也不見起色。貓纜2011年到2021年營運年年虧損，2012年、2015年都虧損超過1億元，2016年2月1日票價調漲，當年虧損降為5千多萬元，2018年虧損9千多萬元，11年下來總虧損金額高達10億1624萬餘元，堪稱三貓之中的最大病貓。

耿葳說，三貓計畫中的動物園大貓熊，大貓熊「圓仔」2013年7月6日出生後，掀起一波大貓熊熱，當年總入園數比前一年增25萬多人，2014年更比2013年暴增99萬多人，但圓仔熱潮過後、疫情影響，整體入園數沒有顯著的提升，以貓熊為號召的三貓產業，在貓熊圓仔出生後，只維持不到2年熱度。

此外，耿葳發現，為搶救三貓商機，市府去年推動三貓2.0計畫，整年度活動預算執行率僅18%，全年參與人數2300人，整體成效差，還有貓空茶推廣中心，柯上任前一年營運支出從2015年的465萬元、2016年增加到766萬元，疫情爆發的2020年、2021年也支出超過600多萬元，參訪人數卻是從2014年的4萬5千人一路下滑，2017、2019年全年都不到4萬人，外籍參訪人數更是不見起色。

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