議員質疑「跟財團吃飯」 柯文哲嗆：財團老闆也是市民

台北市長柯文哲30日出席市政總質詢，面對市議員吳世正質疑，他頻頻回嘴，「大老闆也是市民，平常心就好」，更反問「我任內哪件案子跟財團有關係的」？（記者塗建榮攝）

2022/08/30 17:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今（30日）下午赴議會總質詢，議員吳世正分析柯文哲8年施政滿意度墊底，原因包括說過的話不承認、停發重陽敬老金責任推給官員，甚至說過「財團大老闆要見我只能到市府吃便當」，卻私下跑去大老闆住宅；柯文哲卻頻頻回嘴，「大老闆也是市民，平常心就好」，更嗆議員質詢是在「帶風向」，還反問「我任內哪件案子跟財團有關係的」？

柯文哲任內最後一次市政總質詢今天進入第2天，吳世正質詢時說，總結柯文哲將近8年任期施政，他認為只有16個字「主帥亂搞累死三軍，施政墊底苦了市民」，痛批柯文哲每年手握1700億元預算，卻在六都、全國施政滿意度都是倒數第一。

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吳世正第一個指出的「受害者」就是大巨蛋！他說，大巨蛋在柯文哲政治計算下停工，到現在還沒辦法通過內政部審查，他要求柯向市民道歉。柯文哲表示，他來的時候大巨蛋就在那裏，他是來善後；吳世正不滿回批，當時大巨蛋差6個月就可以完工試營運，柯文哲硬要擋、擋了8年，搞到現在遠雄求償18億8900萬元，「你要不要賠」？

柯文哲說，當時大巨蛋不按圖施工，市府是依法行政，不會敗訴，還反問：「你今天在替廠商出力嗎？為了廠商責難我們嗎？」他強調，不回答假設性問題，市府在監察院、行政法院甚至民事庭都是勝訴。

吳世正接續批評，柯文哲選前痛罵財團、選後跟財團吃飯，還被媒體拍到！柯文哲說，大老闆也是市民，平常心就好，沒有不正常關係。

吳世正說，柯文哲上任自己說過「大老闆跟我吃飯要到市府吃便當，之前市長都是跑去跟大老闆吃飯」，結果被媒體拍到，而且還不公開行程；柯文哲反嗆，這個質詢沒有意義了。

吳世正說，身為民意代表是監督，「你可以影射別的市長，自己卻不可以」。柯文哲嗆吳世正：「你現在在影射我嗎？」吳世正說：「是你自己當時講的那麼好聽。」柯文哲再嗆，「老百姓是市民，財團老闆也是市民」，但「那個時代」的確是這樣，「我在任內哪個案件跟財團有關係的」、吃飯有什麼犯法？吳世正不滿說，「當時是你說當市長，財團要見你只能到市府吃便當，你自己做不到」。

柯文哲再說，這樣質詢沒有意義，不要再帶風向；吳世正反嗆，這是檢驗，「我知道你要帶風向」；柯文哲也說「現在是你帶風向」，反問「我任內哪個跟財團有關係」？柯文哲強調，吳世正這樣質疑不公平。

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