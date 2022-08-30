為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王世堅要求不棄保黃珊珊 柯文哲反罵沒良心：你要不要投給她？

    台北市長柯文哲30日出席市政總質詢。（記者塗建榮攝）

    台北市長柯文哲30日出席市政總質詢。（記者塗建榮攝）

    2022/08/30 16:41

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選戰激烈，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中、民眾黨支持的黃珊珊皆來勢洶洶，但外界認為選前恐出現棄保效應；台北市長柯文哲今赴台北市議會進行總質詢，台北市議員王世堅要柯承諾不會放棄黃珊珊，柯強調自己一定會投給黃珊珊，並反質詢問：「你要不要投給黃珊珊？」甚至還一度動怒批王世堅沒良心、沒道德，講一堆又不投給黃珊珊。

    王世堅表示，黃珊珊這2、3年在市府幫忙做很多事，他認為選舉到最後柯文哲都不該放棄黃珊珊，但很可能柯文哲會這樣做，不過這就是人格問題，他希望柯文哲允諾不會放棄黃珊珊。

    柯文哲則說：「我一定投給黃珊珊，你要不要投給黃珊珊？」但王世堅說：「感情跟理智還在掙扎啦！」柯文哲不斷跳針表示，自己會投給黃珊珊，那王世堅要不要說自己也會投黃珊珊，不過王世堅並未回答，柯文哲怒批：「你就沒良心，你沒有道德，講一大堆，你自己又不投給黃珊珊，那講什麼？」

    王世堅則不滿柯文哲反質詢，議長陳錦祥則提醒柯文哲，柯才語氣和緩下來不說話；王世堅強調，如果柯文哲放棄黃珊珊，選擇藍白合就有嚴重的人格問題，是北爛的行為，所以送上8個字「輸贏不論，氣魄仍在」，希望柯深思這8字。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲任內最後一次送禮！ 王世堅送「小金人」酸「最差市長獎」
    2022/08/30 16:00

    柯文哲任內最後一次送禮！ 王世堅送「小金人」酸「最差市長獎」
    議員揭8年112名正副首長離職 柯文哲直呼︰沒有比前任多
    2022/08/30 15:42

    議員揭8年112名正副首長離職 柯文哲直呼︰沒有比前任多

    貫徹五感極致 成為時代藝術－定潮
    陳時中批社宅政策「將本求利」 黃珊珊：無視永續才是短視近利
    2022/08/30 13:00

    陳時中批社宅政策「將本求利」 黃珊珊：無視永續才是短視近利
    國民黨︰民進黨操作北市民調 拉高黃珊珊支持度
    2022/08/30 11:37

    國民黨︰民進黨操作北市民調 拉高黃珊珊支持度

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播