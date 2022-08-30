王世堅要求不棄保黃珊珊 柯文哲反罵沒良心：你要不要投給她？

台北市長柯文哲30日出席市政總質詢。（記者塗建榮攝）

2022/08/30 16:41

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選戰激烈，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中、民眾黨支持的黃珊珊皆來勢洶洶，但外界認為選前恐出現棄保效應；台北市長柯文哲今赴台北市議會進行總質詢，台北市議員王世堅要柯承諾不會放棄黃珊珊，柯強調自己一定會投給黃珊珊，並反質詢問：「你要不要投給黃珊珊？」甚至還一度動怒批王世堅沒良心、沒道德，講一堆又不投給黃珊珊。

王世堅表示，黃珊珊這2、3年在市府幫忙做很多事，他認為選舉到最後柯文哲都不該放棄黃珊珊，但很可能柯文哲會這樣做，不過這就是人格問題，他希望柯文哲允諾不會放棄黃珊珊。

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柯文哲則說：「我一定投給黃珊珊，你要不要投給黃珊珊？」但王世堅說：「感情跟理智還在掙扎啦！」柯文哲不斷跳針表示，自己會投給黃珊珊，那王世堅要不要說自己也會投黃珊珊，不過王世堅並未回答，柯文哲怒批：「你就沒良心，你沒有道德，講一大堆，你自己又不投給黃珊珊，那講什麼？」

王世堅則不滿柯文哲反質詢，議長陳錦祥則提醒柯文哲，柯才語氣和緩下來不說話；王世堅強調，如果柯文哲放棄黃珊珊，選擇藍白合就有嚴重的人格問題，是北爛的行為，所以送上8個字「輸贏不論，氣魄仍在」，希望柯深思這8字。

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