柯文哲任內最後一次送禮！ 王世堅送「小金人」酸「最差市長獎」

台北市議員王世堅30日市政總質詢送柯文哲漢堡與小金人。（記者塗建榮攝）

2022/08/30 16:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今赴台北市議會進行任內最後一次總質詢，台北市議員王世堅每會期都會送柯文哲驚喜禮物，這次也不例外，他先是砲轟柯文哲任內治安、消防、交通安全皆不及格，死傷人數創10多年來新高；王世堅指出電影圈表揚好電影的奧斯卡小金人獎，也有修理爛電影的金酸莓獎，他就送上「最差市長獎」給柯文哲為這8年留做紀念。

王世堅表示，這是最後一次和柯文哲在議會切磋，柯文哲僅剩最後4個月任期，希望能好好聽取建議，把市政做好是柯的初衷，也是台北市民當初的期待，柯文哲虧欠台北市民，綜結8年來的市政成績，跟市民最有關係的不外乎是治安、消防安全、交通安全，這些卻是柯文哲創下民選市長以來最壞的紀錄。

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王世堅調閱資料發現，柯文哲上任8年以來，治安方面，有890位市民不幸死亡，若加受傷人數，從2015年6670位至2019年8268位，創下台北市16年來新高；消防安全的部分，上任以來有385位市民不幸火災身亡，2020年竟有107位市民因為火災死亡，過去曾經有10年左右火災死亡都在個位數，柯文哲一上任馬上跳2位數，2020年那年更創下17年新高。

至於交通安全，王世堅指出，柯文哲上任至今556位市民因為車禍事故傷亡，受傷的部分加入，前任市長傷亡平均大概1萬9000到2萬2000傷亡人數，柯文哲則是一上任就到2萬5000件，2020年竟高達3萬3000件，創15年來新高。

王世堅批評，柯文哲根本是三冠王，治安、消安、交安問題全都創下新高，電影圈有奧斯卡小金人獎，用來表彰傑出電影人，也有負面意義的金酸莓獎，修理爛電影作品，他認為應該為柯送上金酸莓獎，代表最差市政成績、最差市長獎。

另外，王世堅還送柯文哲一個「漢堡」，指麥當勞創辦人訓勉員工時說，一天可能做1、200個漢堡，忙的時候400個漢堡，不過當做得很累很煩時，會導致漢堡肉切太小、生菜放太少，忘記加番茄或美乃滋，但客人拿到的卻是唯一的一餐。

王世堅批評，市民因為柯文哲的市政設計不當、監督不周，道路工程環境品質不好，治安、交安、消安死傷市民這麼多，但是每一位死傷的是家庭的唯一，每個家庭只有一個阿公、阿嬤、一個爸爸、媽媽、一個哥哥、姐姐、妹妹，所以要送漢堡給柯文哲，作為警惕。

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