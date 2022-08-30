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    首頁　>　政治

    議員揭8年112名正副首長離職 柯文哲直呼︰沒有比前任多

    台北市長柯文哲30日出席市政總質詢。（記者塗建榮攝）

    台北市長柯文哲30日出席市政總質詢。（記者塗建榮攝）

    2022/08/30 15:42

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今赴台北市議會進行總質詢，台北市議員林世宗播放過去柯文哲選舉時的承諾影片，包含曾允諾未來不會加入政黨、一級主管會退出政黨活動，並實現開放政府、全民參與的理念，林世宗痛批，現在的柯文哲打臉過去的柯文哲，據市府人事室統計柯文哲任內8年，共有112個正副首長離去，數字高得離譜。柯文哲則直呼，不可能政務官不換，沒有比前任多。

    林世宗先在議場放出2014年柯文哲選舉時影片，包含「感謝民主進步黨的禮讓使在野大聯盟可以實現」、「任內不會加入任何政黨，我的一級主管也會退出政黨活動」、「向市民承諾六大願景、30項柯P新政、透明廉政公約、開放政府全民參與的理念都將帶進台北市政府實現 」。

    柯文哲在2018年及2019年還說：「未來四年，我會信守對未來的承諾，繼續秉持開放政府、全民參與、公開透明的價值，繼續推動改變台灣政治的社會運動」、「其實政治不難找回良心而已，執政也不難，莫忘初衷而已，政治就是要落實在人民生活的每一天，有人批評柯文哲沒有中心思想，其實對我來講，我的中心思想就是台灣的整體利益和人民的最大福祉。」

    看完影片林世宗問柯：「今天的你和八年前有什麼不一樣？」柯文哲說，頭髮比較白而已；林世宗批評，柯文哲說的和做的不一樣，現在的柯文哲打臉之前的柯文哲，立場、說法完全一變再變，政治立場就像變色龍一樣，要變越變好，不要越變越複雜、越變越政治化。

    林世宗再問柯是否知道任內走了幾個局處首長？柯文哲說第一任大約28位，但被林世宗打臉，林說根據人事室統計，算一算離職加調職的正副首長大約有112位，這些人大家都說是柯文哲的免洗筷；柯文哲則直呼，不可能政務官不換，沒有比前任多。

    林世宗也說，這些人組了離職首長俱樂部，常常聚餐，所以市長說實在的，做市長還是要照顧底下的人，馬上任期就到了，應該要好好思考下一步，最期待就是當初柯市長說的公開透明，但到後來都變了，承諾很多事情都跳票，不應該這樣。

    台北市議員林世宗30日市政總質詢送柯文哲變色龍娃娃與字匾。（記者塗建榮攝）

    台北市議員林世宗30日市政總質詢送柯文哲變色龍娃娃與字匾。（記者塗建榮攝）

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