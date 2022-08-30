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    柯P在台中海報臉被刮花 議員參選人報警

    柯P在台中海報臉被刮花，議員參選人報警。（圖：許瑞宏服務處提供）

    柯P在台中海報臉被刮花，議員參選人報警。（圖：許瑞宏服務處提供）

    2022/08/30 14:39

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨台中市中西區市議員參選人許瑞宏，競選服務處外張貼有民眾黨主席柯文哲的推薦海報，服務處人員今發現海報遭人破壞，柯P的臉被「刮花」，已報警處理，警方獲報追查已鎖定一名中年男子涉案，目前正追查身份及動機，許瑞宏譴責破壞行為，強調，民眾可以有不同立場或意見，但不應以破壞方式表達意見。

    許瑞宏競選服務處工作人員今日發現，騎樓柱子有原張貼一張民眾黨主席、台北市長柯文哲的推薦海報，工作人員查覺「柯P的臉怪怪的」，仔細一看才發現，柯P的臉被刮花，脖子處甚至遭「割喉」，立即報案，轄區第一分局公益派出所獲報到場了解，因騎樓有監視器，已調閱近日錄影畫面追查涉案者發現，週日下午2時左右，一名頭戴棒球帽、著襯衫及短褲的中年男子，先在服務處外停留多時，並且東張西望，確認無人注意，則持不明物品破壞海報。

    許瑞宏表示，掛在服務處門口的柯文哲海報，乍看之下破壞之處並不明顯，因為刮花處的位置較高、且海報前通常有放置物品，要刮花要費力氣，一看就是蓄意破壞；許瑞宏呼籲，台灣是民主社會，不同政治理念的選民，都應回歸公共討論，避免不理性行為，對此感到很痛心，也會盡快更換新的海報。

    柯P在台中海報臉被刮花，議員參選人報警。（圖：許瑞宏服務處提供）

    柯P在台中海報臉被刮花，議員參選人報警。（圖：許瑞宏服務處提供）

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