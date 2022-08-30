潘杰賢成立《壹蘋新聞網》 經民連：追蹤有無不法或傷害台灣民主

經濟民主連合今日表示，一、《蘋果新聞網》應速訂「業務終止後個人資料處理方法」，刪除銷毀新聞素材等資料，文化部並應要求改正。二、經民連「中港資觀測站」將持續追蹤潘杰賢與《壹蘋新聞網》在台營運活動，有無不法或傷害台灣民主。（記者陳鈺馥攝）

2022/08/30 13:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣《蘋果新聞網》將於明天熄燈關門，社交共享平台17Live創辦人潘杰賢今日宣布，為避免《蘋果新聞網》員工全體失業，將成立全新《壹蘋新聞網》，並堅守「五不一絕對」原則。經濟民主連合今日表示，一、《蘋果新聞網》應速訂「業務終止後個人資料處理方法」，刪除銷毀新聞素材等資料，文化部並應要求改正。二、經民連「中港資觀測站」將持續追蹤潘杰賢與《壹蘋新聞網》在台營運活動，有無不法或傷害台灣民主。

根據潘杰賢說法，「五不一絕對」原則是指，不用《台蘋》品牌、不用《台蘋》網址、不接觸《台蘋》個資、不使用《台蘋》資產、不介入新聞保持中立，及絕對遵守法律。

請繼續往下閱讀...

對此，經濟民主連合表示，根據潘杰賢的說法，《蘋果新聞網》確定於8月31日熄燈結束營業，龍丞創意不會與《蘋果新聞網》以共同平台方式合作，因此做為一個徹底要結束營業的新聞媒體，《蘋果新聞網》再封存、保留新聞素材等資料已不具有任何正當性。既然《蘋果新聞網》確實將於8月31日過後停止營業，就應盡速依主管機關要求訂定「業務終止後個人資料處理方法」，並將所有已不符蒐集目的之個資刪除銷毀。文化部也應積極介入監督《蘋果新聞網》相關處理進度。

經民連指出，《蘋果新聞網》曾於8月24日發表聲明，表示其員工資料將於封存5至7年後銷毀、財稅資料封存5至10年後銷毀、訂戶與會員資料無年限永久封存、新聞素材資料無年限永久封存。要再次重申，資料的「封存」不等於「銷毀」，根據「個人資料保護法」第11條第3項規定「個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，應主動或依當事人之請求，刪除、停止處理或利用該個人資料。」《蘋果新聞網》自創以「封存」取代「刪除銷毀」顯非適法。

經民連強調，對於《壹蘋新聞網》潘杰賢先生今日於記者會所提出的「五不一絕對」承諾，經濟民主連合將持續追蹤觀察，並將「壹傳媒清盤案」、「台灣蘋果日報（蘋果新聞網）」、「龍丞創意（壹蘋新聞網）」等相關聯個案繼續列於本會「中港資觀測站」追蹤，觀察有無不法或傷害台灣民主的活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法