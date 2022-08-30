南投縣長選舉攻防戰 民進黨祭出「雙發言制」

民進黨南投縣黨部主委蔡明軒（左）聘請沈夙崢（右）擔任黨部發言人一職。（圖由民進黨提供）

2022/08/30 13:14

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長選戰，隨著國民黨立委許淑華於昨日完成參選登記後，與民進黨縣長參選人蔡培慧之間的攻防戰，也日益白熱化，民進黨南投縣黨部幾經商討後，遂擬定「雙發言制」的選戰策略，將針對國民黨縣長林明溱領導的縣府團隊及縣政縣務進行檢驗，與蔡培慧競選團隊發揮相輔相成的力量，朝翻轉南投的勝選目標努力。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒指出，蔡培慧競選總部主委將由竹山鎮紫南宮財團法人社寮文教基金會董事長林吉郎出任、副總統賴清德擔任榮譽主委、立委陳明文擔任總督導，發言人由集集鎮長陳紀衡擔任，且以蔡培慧競選事務為主軸，至於黨部聘請立委林靜儀特助沈夙崢擔任發言人，主要是針對林明溱主政7年多以來，包括人口外流、產業等各項議題，與縣民站在同一陣線進行探討、檢視，進而凝聚南投正向發展的力量。

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蔡銘軒說，沈夙崢年輕有理想，且與黨部理念一致，加上又有地方輔選的經驗與中央歷練，相信她的加入，一定能為民進黨2022年公職選舉帶來助益。

沈夙崢也表示，她很榮幸可以擔任黨部發言人一職，尤其今年地方選舉對南投發展、台灣安全至關重要，南投縣的民生、產業整體規劃停滯多年，預算經費盲目濫用，造成人口外移嚴重，另外，中共頻頻透過假訊息企圖撼動台灣社會，也讓國人意識到地方選舉結果對國家安全的重要性，面對今年選戰，民進黨絕對會全力以赴，與大家一起守護南投、團結台灣及顧好未來。

此外，國民黨立委許淑華競選團隊名單也已出爐，其中，競選總部主委由縣長林明溱擔任、立委馬文君出任副主委兼埔里鎮聯合競選總部主委、仁愛鄉長張子孝也是副主委兼仁愛鄉聯合競選總部督導、南投縣議會議長何勝豐擔任後援總會總會長兼竹山鎮聯合競選總部主委，競選總部總幹事則由南投縣農會總幹事曾明瑞出任。

民進黨南投縣黨部發言人沈夙崢（中）與總統蔡英文及縣長參選人蔡培慧（右）合照情形。（圖由沈夙崢提供）

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