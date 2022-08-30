國民黨中評委捧習近平要黨「絕不能反共」 賴瑞隆：養老鼠咬布袋

針對有國民黨中評委大讚習近平「最愛和平」，要國民黨「絕對不能反共」。民進黨立委賴瑞隆（見圖）今日表示，真的是「養老鼠咬布袋」，難道是國民黨心裡真正的想法，內心這麼認同習近平，國民黨主席朱立倫應該給台灣人民一個交代。（資料照）

2022/08/30 10:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨昨（29日）舉行第21屆中央評議委員會議，國民黨中評委林竹松表示，美國總統拜登不尋求改變中國體制，就是不反共，因此「國民黨也絕對不能反共」，更大讚中國領導人習近平「平易近人」、「和藹可親」。民進黨立委賴瑞隆今日受訪批評，真的是「養老鼠咬布袋」，難道是國民黨心裡真正的想法，內心這麼認同習近平，國民黨主席朱立倫應該給台灣人民一個交代。

林松竹盛讚，中國大陸如果沒有共產黨，不可能有今天。中共總書記習近平「平易近人、溫和儒雅且和藹可親」，是歷任中國最高領導人中，對台灣瞭解最深，關心最多的領導人。

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對此，民進黨中評會主委、立委賴瑞隆表示，國民黨自稱走親美路線，但國民黨中評委卻說不能反共，甚至力捧習近平，這種看法與台灣主流民意完全對立。

賴瑞隆指出，習近平這段時間以來，用武力威脅台灣、中共軍機越線創新高，還提出「一國兩制台灣方案」，赤裸裸把台灣人民不接受的東西要塞過來，更斷絕兩岸之間溝通，禁止台灣農產品進口，習近平是有始以來對台灣最不友善的中國領導人，結果國民黨的中評委還認同習近平，幫「鷹派」的習近平講話。

賴瑞隆質疑，國民黨是想鼓勵更多「鷹派」抬頭？朱立倫是希望兩岸關係更加緊張嗎？不然這種「捧習不反共」主張，怎會在國民黨中評會出現。兩岸和平不是「卑躬屈膝」向中國乞求，而是當習近平懂得尊重中華民國台灣，中國內部理性力量抬頭時，兩岸關係才會比較穩定。

賴瑞隆批評，國民黨中評委竟然會認同習近平，這對台灣是非常危險的，等於是「養老鼠咬布袋」，國民黨吃台灣米、喝台灣水，還是國內第二大政黨，相關發言不斷傷害台灣，必須給予嚴厲譴責，如果這是國民黨主流想法，或心裡真正想法的話，國民黨只會離人民越來越遠，這麼認同中共「鷹派」領導人，不就要再欺騙自稱「親美、友日」。

他指出，國民黨過去是最反共的政黨，現在國民黨中評委卻說「絕對不能反共」，真的不知今夕是何夕！奉勸國民黨不要打著「兩岸和平」口號，用關心台商、台生包裝媚中行為，副主席夏立言率團訪中，不僅混淆國際視聽，還與國台辦唱和九二共識，犧牲中華民國最大利益，這是台灣人民無法接受的。

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