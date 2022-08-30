苗縣長選舉民調領先 徐定禎：把握改變的關鍵機會

徐定禎表示，這是他的民調首次超越國民黨候選人，會持續努力，把握這改變的關鍵機會，為苗栗贏得新的未來！（徐定禎團隊提供）

2022/08/30 09:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，昨晚引述一份最新民調結果，他以22.2%支持度，領先國民黨苗栗縣議長鍾東錦、國民黨提名參選人謝福弘及時代力量參選人宋國鼎。徐定禎表示，這是他的民調首次超越國民黨候選人，會持續努力，把握這改變的關鍵機會，為苗栗贏得新的未來！

這份民調是台灣民意與政策顧問公司最新發布，徐定禎支持度22.2％，鍾東錦22％，宋國鼎10.5％，謝福弘9.4％，尚未決定有16.4％，不知道有19.6％。

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由於苗栗政治版圖長期藍大於綠，徐定禎過去多次參選，民調不曾領先過，這次卻衝上第一。他表示，要深深向每位支持者一鞠躬，謝謝大家支持與肯定，並指出「現在是終結72年國民黨執政的最佳機會，也是讓苗栗向前邁進的唯一可能」。

徐定禎指出，他和苗栗隊夥伴們感受最明顯，最近幾場問政說明會到場鄉親滿滿，不少鄉親對他說，人數已經比他前幾次大選還多到兩倍，也讓苗栗隊勝選的氣勢越來越強烈。

徐定禎表示，尤其蔡英文總統、行政院長蘇貞昌接連來訪士氣大增，黨團立院總召柯建銘、桃園市長鄭文燦也將投入苗栗輔選，中央到地方都展現要翻轉苗栗的決心，並已經踏上改寫苗栗歷史的征途，懇請大家團結、堅定支持，跟他一起拚到最後一刻，11月26日，讓苗栗改變成真。

台灣民意與政策顧問公司這份民調是8月18日至19日調查，以隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查對象為戶籍在苗栗縣年滿20歲民眾，共完成1077個有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準，為正負3.0個百分點。

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