一句話完勝統戰偽論述 謝志偉：鬼才相信

中國頻繁對台軍演，許多假消息及偽論述也到處流傳，我駐德代表謝志偉便分享一些中國「鬼才」編出的假訊息，並展示如何戳破這類言論。圖為示意圖。（資料照，美聯社）

2022/08/30 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國頻繁對台軍演，加劇台海形勢緊張，與此同時許多假消息及偽論述也到處流傳，我駐德代表謝志偉便分享一些中國「鬼才」編出的假訊息，並展示如何戳破這類言論，他也酸「鬼才相信」。

謝志偉在臉書發文分享，表示台灣和中國有不少「鬼才」，會編出迷惑人心的假訊息、偽論述。像是「中國蹶起，與世無爭」、「西方沒有中國的市場一定完蛋」，或是「台灣自古就是中國的一部分」、「西方的自由、民主、多黨政治都和中華文化不相容」等。謝志偉說，這些「鬼才」的謊言，編得跟真的一樣，也還真的有人上當哩。

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謝志偉指出，他曾與柏林某大學的一名歷史系教授進行過辯論，對方稱「我們西方人不應該，硬把我們的人權標準及公民社會的定義，加在中國人身上。也許那些都不是中國人要的。」。對此謝志偉表示，他用一句話完勝對方「第一，西方的人權也不是從來就有的，也是爭取來的。其次，既然中國人天生就不要這些公民權利，那請問一下，中共幹嘛還需要蓋那麼多專關符合西方政治犯定義的監獄？」謝志偉說，對方聽到後「歸個人惦去」。

謝志偉也指出，台灣也有些人會説「只要我們不『挑釁』，中共就會和台灣和平相處」，或是配合中國，將他們對台灣的自由民主之威脅，宣傳、包裝成「反台獨」，或者提出「首戰即終戰」的説法。對此謝志偉也酸「倒是有些客運循環路線，可能會是『首站即終站』」。

謝志偉在文末也感嘆「真的很想問問所有這些鬼才，他們到底相不相信自己所編的這些東西？若答案是『相信』，那我要求他們高聲地朗讀或清楚、大大地寫出：『我們都是鬼才！鬼才相信我們所說的話！』」

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