侯友宜陣營嗆賤賣土地 林佳龍陣營反擊：記取盧秀燕賣社宅教訓

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城（右）呼籲，國民黨新北市長侯友宜領導的新北市政府應記取台中市長盧秀燕賣社宅用地的教訓，不要重蹈覆轍。（資料照，記者魏瑾筠攝）

2022/08/29 22:51

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對國民黨新北市長侯友宜競選辦公室今質疑，民進黨新北市長參選人林佳龍在台中市長任內賣社宅用地，且價格還比同期出售土地低，是「林佳龍虧欠台中市民的債」；林佳龍競選辦公室發言人李坤城反擊，提醒侯友宜領導的新北市政府應記取台中市長盧秀燕賣社宅用地的教訓，不要重蹈覆轍。

新北市長選戰開打，林佳龍與侯友宜連日來針對板橋區民權段公辦都更分回的青年社會住宅標售問題，不斷隔空交鋒，林佳龍陣營今開記者會大酸，侯友宜找來3位年輕人當競選發言人，卻賣掉青年住宅，痛批罔顧青年居住正義。

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侯友宜選舉辦公室對此質疑，林佳龍在台中市長任內，賣出台中北屯區多達1萬2000坪的社宅用地，價格比同期出售的周邊土地低，2年後周邊土地價格暴漲7成5，兩者產生的巨額差價，是林佳龍虧欠台中市民的債，「如今欠債的人不還債，落跑到新北市，還公開扯謊，擺明是犯錯的人講話最大聲」。

李坤城晚間回應，林佳龍在台中4年任內規劃、動工的社會住宅共有6701戶，目前已興建完成6處共1411戶，話鋒一轉，他抨擊台中市長盧秀燕在執政後，將林佳龍任內所規劃北屯區太原段社宅用地賣給建商，讓市民損失了3500戶的社會住宅。

「新北市政府應記取盧秀燕賣社宅用地的教訓！」李坤城對此呼籲，侯友宜不要重蹈覆轍，應該公開承諾，板橋民權段的社會住宅決不標售，而非等到年底再決定。

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