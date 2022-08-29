選舉登記首日 屏東縣長1人、縣議員、鄉鎮市長有31人登記

縣長參選人周春米登記首日就前往完成登記。（記者葉永騫攝）

2022/08/29 20:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣選舉登記首日，縣長部分有周春米完成登記，鄉鎮市長有李清聖等18人完成登記，縣議員則有蔣月惠等13人登記，鄉鎮市民代表有98人登記，村里長有177人登記，其中屏東市選情最激烈。

屏東縣選委會統計今天完成登記的有：

縣長：

民進黨籍參選人周春米。

鄉鎮市長：

屏東市民進黨籍李清聖、萬丹鄉無黨籍簡天屏、九如鄉無黨籍張振誠、里港鄉無黨籍徐國銘、鹽埔鄉民進黨籍呂家萱、高樹鄉無黨籍廖榮長、無黨籍王樹圍、新園鄉無黨籍周能智、崁頂鄉無黨籍郭建清、琉球鄉無黨籍陳國在、車城鄉民進黨籍吳鴻昌、滿州鄉無黨籍古榮福、枋山鄉無黨籍羅金良、霧台鄉無黨籍鍾思錦、無黨籍巴仁昌、泰武鄉無黨籍潘明福、春日鄉無黨籍鄭志偉、獅子鄉國民黨籍周英傑，共18人。

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縣議員：

第一選區：無黨籍蔣月惠、民進黨籍梁育慈、民進黨籍鍾明輝、無黨籍陳哲蕙、無黨籍張平原、無黨籍蔣家煌、民眾黨陳炫言。

第二選區：無黨籍盧文瑞、無黨籍蘇孟婕。

第三選區：民進黨籍洪明江。

第四選區：民進黨籍何輝能。

第五選區：民進黨籍羅平道。

第八選區：無黨籍潘坤福。

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