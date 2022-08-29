美女議員退黨痛批高層「解決提出問題的人」 時力黨中央回應了

曾於兩年前高雄市議員黃捷退出時代力量時，發言聲援黃捷的時代力量雲林縣議員廖郁賢今日於臉書發布退黨聲明，表示近幾年窮盡方法都無法與黨中央溝通，並指控黨中央「只想解決提出問題的人」。（資料照）

2022/08/29 16:37

〔記者黃靖媗／台北報導〕曾於兩年前高雄市議員黃捷退出時代力量時，發言聲援黃捷的時代力量雲林縣議員廖郁賢今日於臉書發布退黨聲明，表示近幾年窮盡方法都無法與黨中央溝通，並指控黨中央「只想解決提出問題的人」。對此，時代力量中央黨部回應，廖郁賢近年因為人頭黨員、特權疫苗等事件，有違黨紀、遭停權處分，對於其退黨的決定，時代力量表示尊重與祝福。

廖郁賢透過臉書表示，這幾年她無論使用什麼辦法，都無法與黨中央溝通，指控在黨員退黨的洪流中，時代力量高層不在意警訊與應被處理的危機，反而用程序正義與理想，包裝權力的爭奪，「離開的人要被抺黑成畏罪、政治撈仔；還在努力的人從司法追殺到道德謀殺，證明清白後一句道歉都沒有」。

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廖郁賢更指控時代力量黨中央，「只想解決提出問題的人，這樣的政黨，我很確定不再是台灣社會要的」。

廖郁賢表示，隨著台灣民主浪潮興起，不少政治明星崛起，受到民眾崇拜，最終卻變成法西斯，只留下一群信仰民主而受傷的人們。廖郁賢認為，政黨應是一群靈魂本質上是自由的從政同志，集結在一個共同意志之下，朝共同目標前進的人，但台灣有很多政黨，本質上是由個人意志在主導整個政黨。

對於廖郁賢的退黨聲明與指控，時代力量中央黨部表示，廖郁賢議員近年來因人頭黨員、特權疫苗等事件有違黨紀，而遭到停權處分，其行為已不符時代力量堅守的公平正義基本價值，感念廖郁賢3年多來以時代力量公職身分，在雲林縣建立地方問政基礎，時代力量對於其退黨一事表示尊重與祝福。

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