南市議員李中岑影射是體罰教練靠山 議員林志展：公開道歉否則提告

南市議員林志展質詢，公開要求議員李中岑公開道歉，否則將提告。（記者蔡文居攝）

2022/08/29 16:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員李中岑上週於市政總質詢時提及善化國中棒球教練體罰學生案，影射民進黨市議員林志展是該名教練背後靠山。林志展今天質詢指出，他是長期贊助善化國中棒球隊，並非該名教練體罰的靠山，要求國民黨團書記長李中岑議員應於1星期內公開道歉，否則將提出加重毀謗、意圖使人不當選等告訴，以捍衛自身清白，以及維護民進黨的形象。

李中岑表示，她是根據檢舉人提供的訊息，基於議員的職責而提出質詢，希望相關單位能夠改善，質詢均有所本，並非自己憑空杜撰，若林議員要提告，她予以尊重。

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林志展表示，他長期關心教育環境和體育扎根，並以實際行動贊助學校和球隊，然而卻被李中岑議員在未經查證的情況下，誣指為棒球教練的靠山，令人遺憾。李議員雖未提及姓名，但卻以影射的方式提出「在地議員」、「姓林」、「擔任過民進黨總召」等3個特徵，足以讓人辨識，造成他名譽受損。

林志展說，該名教練是否有體罰情事、是否為「體罰案件」仍需待權責機關調查，但突然選擇在選舉前3個月提出，是否製造「包庇」假象？試圖影響他的選情？呼籲李中岑議員若有他包庇、擔任該名教練的靠山，請拿出證據來，若沒有，則於1個星期內公開道歉，否則捍衛清白，將提出告訴。

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