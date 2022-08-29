南投五合一登記首日 藍綠交鋒許淑華爸「黑歷史」

民進黨南投縣長參選人蔡培慧深入信義鄉社區徒步拜票。（記者謝介裕攝）

2022/08/29 16:10

〔記者謝介裕／南投報導〕今日是南投縣選舉委員會受理縣長選舉參選人登記的第一天，在國民黨縣長參選人許淑華完成登記後，民進黨縣長參選人蔡培慧也提升進擊火力，質疑許的父親有黑槍的歷史，也曾涉及恐嚇取財、圍標等情節，這些不就是造成南投停滯不前的主因嗎？實應連同碩論涉抄襲等問題，一併誠實地向外界說清楚、講明白。

蔡培慧今日依既定行程前往信義與鄉民搏感情，預計8月31日才會完成縣長參選登記，隨後話鋒一轉表示，許淑華完成登記成為縣長候選人，便必須接受選民的檢驗，首先是其擔任南投市長期間，為何一個公園蓋了2年就拆掉？其次，她本身商請工研院前來協助年輕人青創，那麼當立委也不是1天、2天的許淑華，又為年輕人的創業做了什麼？

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此外，蔡培慧也挖出許的父親、前南投市代表會主席許天送的「黑歷史」，還有其一些朋友對南投治安造成什麼影響，也應該對外說明，尤其，眾所注目的碩論涉抄襲一事，許淑華迄今遇到記者的詢問，往往都是迴避的態度，這不是一個想當縣長的人應有的高度，假使是抄襲就應承認，畢竟誠實比學歷還重要，呼籲許淑華要面對問題、解決問題，南投縣的未來在選民手上，相信選民會選出光明、正大、善良的力量。

針對蔡培慧的質疑，許淑華今日也加強反擊力道，指蔡昔日護衛居住正義、反廢死、反萊豬，但到了民進黨政府當官後態度及想法便轉變，也有必要向外界公開說明，並再度強調，她從未否認其父親是更生人，但他現在已經80歲，希望選舉比的是政見，而不是口水，也感謝南投鄉親從她擔任議員、南投市長迄立委，在政壇20年來對她的支持及愛戴，同時也要蔡陣營及民進黨政府不要再使出烏賊技倆，相信逢甲大學學倫會在10月中旬便會對她的碩論有無涉抄襲一事作出評判。

隨後，許淑華在競選團隊陪同下，一起喊出領投發展、全齡宜居、創新永續的3大主軸口號，並公布關於「農業、觀光、 經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新、及智慧」的10大施政重點，以尋求民眾認同。

國民黨南投縣長參選人許淑華（右）在縣選舉委員會完成縣長參選登記。（記者謝介裕攝）

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