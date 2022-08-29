北市連2年HPV疫苗接種率全國最低 洪申翰︰柯文哲進入看守期擺爛

民進黨立委洪申翰。（資料照）

2022/08/29 19:10

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委洪申翰近日調閱衛福部統計資料發現，各縣市國中女生公費HPV疫苗接種率，台北市75.5%連續2年全國最低，其他縣市皆超過8成。洪申翰大酸：「台北市長柯文哲進入看守期，已經擺爛不管了！」

洪申翰表示，研究資料顯示，不論男女，每個人一生中約有5到8成的機會感染HPV（人類乳突病毒），HPV與子宮頸癌前病變、子宮頸癌發生有關，且會重複感染，HPV疫苗是極少數可用來預防癌症的疫苗。

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婦產科醫師指出，子宮頸癌為婦女常見癌症之一，也是我國女性癌症發生率及死亡的前10名，且接種年紀愈輕，抗體的產生效果愈好。世界衛生組織（WHO）也建議，針對9到14歲性行為尚未活躍的女生提供接種HPV較具效益。

衛福部自2018年12月起，提供已入學國中女生公費施打HPV疫苗服務，但衛福部全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）統計資料顯示，除了中央公費HPV疫苗政策實施前就已自購施打的縣市，各縣市2019年、2020年入學的國中女生的HPV疫苗接種率，台北市連續2年不到8成、為各縣市排名倒數第一。

洪申翰檢視調閱資料，從7月28日世界肝炎日揭露C型肝炎篩檢率、C肝新藥治療人數及預估慢性C肝人數的比例，台北市皆是六都墊底，到最近2個月兒童及青少年COVID-19疫苗施打率全國墊底，再到這次發現公費HPV疫苗施打率的數據不到8成。洪批評，「種種事實都顯示，柯文哲有醫師出身的驕傲，卻沒有看顧市民健康的本事。」

洪申翰說，一般來說，校園公費HPV疫苗施打活動舉辦的流程是，由各地方政府衛生局經過評估與統計向中央提出需求後，國民健康署會提供經費採購HPV疫苗，再由地方衛生局媒合當地醫療機構、學校，安排施打時程與疫苗廠商配送事宜。

洪申翰感嘆，「中央衛福部已提供經費，實際執行還是要靠地方政府，市長柯文哲無心市政，現在連負責督導衛生局業務的副市長黃珊珊也辭職不管，台北市只剩一個副市長，柯市府真的有能力顧好市政嗎？」

洪申翰強調，台北市已經是醫療資源最豐沛、醫事人力最充足的縣市，但數據擺在眼前，北市就是做的最差，完全沒有首都的樣子。他說：「就算是看守期間，也不要擺爛地那麼顯眼，真的是不演了。」

明天（30日）就開學了，洪申翰說：「不論是COVID-19或HPV疫苗，都要想辦法擴大宣導，提升學生與家長接種的意願。家長也可積極向校方和衛生局反映要求公費接種。預防勝於治療，這麼基本的概念已是全民皆知的公衛常識，柯文哲別枉為台大醫院出身了。」

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