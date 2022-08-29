模型零件框看板被疑抄襲 鄭運鵬競辦回應了

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬推出高2米的模型零件框，讓民眾可以打卡拍照。（鄭運鵬競選辦公室提供）

2022/08/29 15:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬28日公布主視覺，以及結合模型零件框的看板設計，隨即被藍營質疑抄襲日劇《量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～ 》劇照；對此，鄭運鵬競選辦公室發言人王文萱表示，相關設計絕非抄襲，藍營有心人士不懂設計、不尊重專業，為選舉私利而踐踏設計師創意，若因此造成外界對設計的誤解，恐扼殺未來設計師們的創意發想及職業發展，對設計圈將是嚴重傷害。

王文萱指出，模型框元素在設計界是長期都有的基本設計概念，設計師吳承暉也在自己臉書完整交代此次設計的發想過程提到，「從事設計好幾年來，是第一次受到這樣的指控，其實感到滿無奈的」。

請繼續往下閱讀...

王文萱也提到，鄭運鵬一直以來都會提醒辦公室同仁，使用圖片時無論是購買還是免費圖源，都必須以合法管道且可用於商業用途。鄭運鵬本身很喜歡動漫畫，但從不會更改漫畫對話框或改圖接頭霸王，因為這是對創作者不尊重，他也認為，身為政治人物，更該以身作則，抄襲、翻玩（致敬）重製、盜圖，甚至二創，這些行為彼此其實有界線，被誤用跟惡意誤植觀念，才是嚴重影響創作自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法