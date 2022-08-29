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    AIT處長孫曉雅遊台南享美食 網友：太懂了吧！

    AIT處長孫曉雅造訪台南孔廟等景點。（擷取自AIT臉書）

    AIT處長孫曉雅造訪台南孔廟等景點。（擷取自AIT臉書）

    2022/08/29 14:51

    〔記者蔡文居／台南報導〕美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Director Sandra Oudkirk）於28日在臉書貼出與女兒一起造訪台南的照片，除了走訪孔廟、神農街藥王廟等歷史古蹟和景點，也品嘗春捲、波哥的茶飲、莉莉水果店新鮮的水果切盤等台南在地特色美食。網友則大讚說「處長太懂了吧！」「果然內行」、「最接地氣、最親民的處長」。

    孫曉雅貼文說，「我帶著女兒造訪台南多處美麗的歷史古蹟，還享受了各種美食，玩得很愉快，用這種方式度過週末真是太美好了！」

    台南市長黃偉哲也在AIT臉書留言說，「歡迎孫處長蒞臨最具台灣味的城市。」「台南是台灣文化的起點，具有豐富的美食底蘊，以及最先進的科技產業。請盡情享受台南假期。」

    黃偉哲說，今年2月孫處長曾蒞訪台南市政府拜會，雙方針對科技、農業等議題交流熱絡，而孫處長也對台南豐盛的農特產品印象深刻。她早在1993年就曾來過台南，當時即對台南這座古都留下美好的印象。台南除了以各類美食聞名遐邇，更有著豐富的歷史文化底蘊，歡迎各國友人多來台南走走，享受古都的美食和文化薰陶。

    AIT處長孫曉雅孫曉雅在臉書分享與女兒一起遊台南的照片，網友從照片中看到她分享的台南特色美食，大讚說「處長太懂了吧！」（擷取自AIT臉書）

    AIT處長孫曉雅孫曉雅在臉書分享與女兒一起遊台南的照片，網友從照片中看到她分享的台南特色美食，大讚說「處長太懂了吧！」（擷取自AIT臉書）

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