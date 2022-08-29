黃珊珊喊推居住正義3.0 旅館改建租長輩、釋出老公寓轉租青年

台北市長參選人黃珊珊，出席幸福久久窩x居住正義3.0分享會，會後並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2022/08/29 13:32

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨提出居住政見，無黨籍參選人黃珊珊今也喊出台北未來居住正義3.0的方向；黃珊珊指出，除現在社宅、包租代管等，現有新興模式為民間將舊旅館改裝提供完善設施，使居住老公寓的長輩們承租入住，而業者再協助將原有老宅以社宅租金轉租給年輕人，使長輩們不僅可在電梯公寓宜居、也可釋出更多可負擔住宅，並加速都更推行，未來主政必會協助此模式，透過公私協力實現居住正義3.0。

陳時中昨公布居住政見，拋出4年社宅達5.7萬戶、租金調降10％、每月租屋補貼加碼1500元等；而黃珊珊宣布參選後今首個行程便出席「幸福久久窩x居住正義3.0分享會」也談未來台北的居住正義方向。

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黃珊珊指出，社宅用地有限，目前正積極推動中繼宅，使都更住戶優先抽籤、入住，此外也要鼓勵民間蓋社宅，政府則提供容積獎勵回饋，使都更紅利回歸全民共享，強調若只是單純降租恐使住宅基金破產、南史社宅永續經營。

黃珊珊認為，如「幸福久久窩」執行內容就是未來可大力推廣方向，即是將老舊旅館改裝，提供電梯等友善設施，使居住附近的長輩們可承租，而業者再將無電梯老舊公寓包租代管轉租給年輕人，使青年可承租可負擔住宅，而長輩們也能收租受益。

黃珊珊表示，許多老舊公寓急迫等待都更，但長輩們守著家不願離開，此時就須政府介入、加強溝通，透過公私協力、由專業團隊協助都更程序，促進釋出更多可負擔宅，而老人家們未來也可享受都更利益，且能安心在地老化，未來許多受疫情衝擊嚴重的台北市旅館業者都可朝此方向執行，實現居住正義3.0。

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