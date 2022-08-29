鄭寶清宣布參選桃園市長 蘇貞昌：會刺激支持鄭運鵬的人更加努力

基隆缺水、鄭寶清參選衝擊選情？蘇貞昌表示，基隆缺水政府早已做因應措施，相關調節有無都在做努力；至於鄭寶清參選雖影響鄭運鵬選情，但會刺激支持鄭運鵬的人更加努力，他肯定鄭運鵬學經歷完整，相信桃園鄉親會選出最好人才。（記者陳文嬋攝）

2022/08/29 13:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對媒體關注基隆水情是否衝擊民進黨選情？鄭寶清自行參選是否影響鄭運鵬選情？行政院長蘇貞昌今表示，基隆缺水政府早已做因應措施，相關調節有無都在做努力，至於鄭寶清自行參選雖影響鄭運鵬選情，但會刺激支持鄭運鵬的人更加努力，他肯定鄭運鵬學經歷完整，相信桃園鄉親會選出最好人才。

針對基隆水情吃緊，媒體關注是否衝擊民進黨基隆市長選情？行政院長蘇貞昌今表示，今年是史上第一次沒有颱風，整個基隆地區嚴重缺水，政府早已做因應措施，相關調節有無，也都在做努力。

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蘇貞昌說，極端氣候下，全世界5大洲不是乾旱就是暴雨成災，而人不能1天不喝水，幸好總統蔡英文上任以來，斥資1300億前瞻預算，針對水資源做各種預防與疏導，將各地不同的水來供需，互通有無。

蘇貞昌指出，他今天南下高雄出席旗津區第二條過港送水管工程通水典禮，就是把一條水管再加一條，讓旗津居民有水可用，他也呼籲國人因應極端氣候，平常要多節約用水，政府也會從各方面來調度水源，不讓人民受缺水之苦。

至於前民進黨立委鄭寶清宣佈自行參選桃園市長，媒體問蘇貞昌是否影響民進黨提名桃園市長參選人鄭運鵬選情？是否會用黨紀處分鄭寶清？

蘇貞昌回應表示，任何動作對選舉當然都是會有影響，但是愈這樣愈會刺激支持鄭運鵬的人更加努力，他肯定鄭運鵬久任立法委員，歷練完整、學識豐富，非常地活潑、幽默、有趣，且他承擔重任正是為了建設桃園在做努力。

蘇貞昌指出，過去他與鄭運鵬在黨部共事，或者在立法院接受鄭運鵬的監督，看到他為台灣、桃園所做努力，相信桃園鄉親一定會把最好的人才，為桃園的好將來選擇出來。

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