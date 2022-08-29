中國持續文攻武嚇 南市議會中秋勞軍：感謝有你！

南市議會舉辦中秋敬軍慰勞活動，由議長郭信良代表致贈軍方單位慰問金及麻豆文旦禮盒。（記者蔡文居攝）

2022/08/29 12:56

〔記者蔡文居／台南報導〕中秋佳節將屆，中國仍不斷對台灣機艦騷擾、文攻武嚇。為表達國軍保家衛國的辛勞，台南市議會今天舉辦中秋敬軍慰勞活動，由議長郭信良代表致贈陸軍203旅、陸軍南測中心、台南憲兵隊及北門查緝隊等單位慰問金及麻豆文旦禮盒。

今天包括南市議員許至椿、吳通龍、尤榮智、楊中成、蔡秋蘭、陳碧玉、蔡淑惠、杜素吟、黃麗招、方一峰、陳怡珍、李中岑、林易瑩、趙昆原、李啟維等跨黨派議員出席，表達對國軍的支持。

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軍方單位，今天由陸軍203旅政戰主任張國書上校、南測中心政戰主任莊霈儀上校、台南憲兵隊隊長顏慶維上校、北門查緝隊隊長沈正星警監代表出席受贈。

郭信良致詞細數國軍們對國家的奉獻，他說，國軍弟兄除了負擔守家衛國的責任，在水情吃緊時，國軍支援供水、運水的任務；若豪雨致災，則協助國人清理家園，更不要說近幾年國軍官兵及軍職醫護人員擔任防疫先鋒，支援快篩國家隊及1922防疫專線的工作，他要由衷說一句「感謝你們！」

郭信良說，今年國防部以「軍民Together‧守護家園Forever」為軍人節宣傳主軸，對照台灣受到中國文攻武嚇的處境，讓人深深感到國軍存在的重要。

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