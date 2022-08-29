批基隆市府惡意拖延又甩鍋政院 環團籲速審查「護海公投」

「守護外木山行動小組」今天上午在行政院門口召開記者會，批評基隆市政府惡意抵制、行政拖延「基隆護海公投」。（記者呂伊萱攝）

2022/08/29 11:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕「守護外木山行動小組」今天上午在行政院門口召開記者會，批評基隆市政府惡意抵制、行政拖延「基隆護海公投」。公投領銜提案人、無黨籍基隆市議員王醒之表示，基市府拖延兩個月後又說要交給行政院認定此案，呼籲行政院與基隆市政府勿再拖延公投、害怕公投，應加速審查。行政院發言人羅秉成今（29）日表示，行政院已依相關規定，於8月23日委任內政部辦理，請內政部依法會商相關機關審慎研議並為認定。

王醒之、國民黨基隆市議員張淵翔、時代力量基隆市議員陳薇仲、基隆市議員擬參選人張哲源、基隆市議員參選人江欣怡、荒野保護協會和蠻野心足等環保團體，今天上午聚集在行政院大門口，表達對第四天然氣接收站（四接）填海造地工程的關注。眾人一同呼口號，「中央快速來審查、別讓公投被搞砸！」

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王醒之說，今天來到政院門口，因為基隆市政府府前廣場至今仍然是集會遊行禁制區，無法進行陳情抗議活動，究竟為何列為禁制區也原因不明。而關於「守護外木山行動小組」正推動的基隆護海公投，他們發起了基隆市有史以來第一個地方公投「基隆護海公投」，6月1日起跑，一週達到法定提案門檻1238人，11天到達提案門檻的兩倍2475人，6月17日正式送件基隆市政府。等了29天後基隆市府回函要求補正，小組7月21日補件，但基市府又再間隔29天後，竟說「……仍存有諸多疑義，尚難由本府逕為決定……陳報行政院認定是否屬地方自治事項……」，意圖繼續拖延。

王醒之批評，公投程序已進入迷航，基隆市府拖延兩個月後才說要交給行政院認定，整整兩個月無法判斷是不是基隆的自治事項，是地方政府甩鍋行政院最差的示範，「希望來這邊提醒政院不要隨便接鍋，應該讓權責回歸地方政府權責！」

王醒之指出，四接填海造地對基隆海芋和基隆港的衝擊巨大，包括海洋生態、海岸景觀、漁業生產和基隆港營運等四大面向，但至今沒看到基隆市政府有任何立場表示或意見陳述。反而面對人民發起的公投案惡意抵制、行政拖延，相對於拖延公投程序，兩年前就原則同意台電在保護區裡面填海造地。王醒之呼籲，行政院與基隆市政府勿再拖延公投、害怕公投，應加速審查。若中央和地方聯手沒收這場公投，「勢必要你在九合一大選中付出代價！」

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，「基隆護海公投」提案主文為：「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」，僅涉及該開發案得否於基隆市的海岸及海域「填海造地」？不涉及該開發案得否開發，顯然是屬於地方性公投適用事項，並非全國性公投事項。且基隆市政府曾「原則同意」台電在該保育區「填海造地」，既能同意，市民自也能提出地方公投要求拒絕。

行政院發言人羅秉成今（29）指出，行政院曾於2018年3月1日公告，有關公民投票法第26條第3項之事項，委任由內政部進行辦理，而基隆市政府於8月18日針對本案是否屬地方自治事項，依公民投票法第26條第3項規定報請本院認定。行政院已依行政程序法、公民投票法以及公民投票法施行細則之相關規定，於8月23日發函予內政部，請內政部會商相關機關審慎研處。

「守護外木山行動小組」今天上午在行政院門口召開記者會，批評基隆市政府惡意抵制、行政拖延「基隆護海公投」。（記者呂伊萱攝）

「守護外木山行動小組」今天上午在行政院門口召開記者會，批評基隆市政府惡意抵制、行政拖延「基隆護海公投」。公投領銜提案人、無黨籍基隆市議員王醒之表示，基市府拖延兩個月後又說要交給行政院認定此案，呼籲行政院與基隆市政府勿再拖延公投、害怕公投，應加速審查。（守護外木山行動小組提供）

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