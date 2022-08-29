社宅交鋒 黃珊珊批陳時中、蔣萬安：只提降租是不負責任說法

無黨籍參選人黃珊珊今表示，社宅租金須考量興建及營運成本，避免後續營運困難使政府須不斷補貼，而針對弱勢社宅住戶則另提供租金補貼，分頭執行達到平衡，批對手提政見只講一項降租是不負責任說法。（記者田裕華攝）

2022/08/29 10:55

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨拋出未來社會住宅租金降10％政見，國民黨參選人蔣萬安也曾喊出社宅租金打8折；對此，無黨籍參選人黃珊珊今表示，社宅租金須考量興建及營運成本，避免後續營運困難使政府須不斷補貼，而針對弱勢社宅住戶則另提供租金補貼，分頭執行達到平衡，批對手提政見只講一項降租是不負責任說法。

陳時中昨公布居住政見，拋出4年社宅達5.7萬戶、租金調降10％、每月租屋補貼加碼1500元等；而黃珊珊宣布參選後今首個行程便出席「幸福久久窩x居住正義3.0分享會」也談未來台北的居住理念。

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黃珊珊指出，興建社宅過程中有土地取得、營造成本，後續還有維護管理費用，因此租金訂定考量須能填補成本，至少使政府不至於再花錢維持，單純調降租金或租金打折恐導致社宅未來營運困難。

至於入住社宅的弱勢者，黃珊珊主張透過租金補貼協助，目前台北市政府已訂出九宮格的租金補貼方案，未來也可研議提高；黃珊珊強調，社宅須能做到自給自足，避免政府再耗費大量公務預算填補維護營運管理費用，再搭配租金補貼，雙管齊下才能達到平衡，批對手提政見只講一項降租是不負責任說法。

而對於陳時中喊出社宅4年達5.7萬戶、團隊政策召集人管碧玲則批黃珊珊擔任副市長時對社宅「刪了又刪」；黃珊珊再稱，社宅不只單純工程興建，還包括在地溝通，而陳時中未當過地方父母官，因此不了解這些溝通與設計需要許多成本，也非市府想怎樣就能怎樣，並反嗆管碧玲「刪掉預算的是台北市議會，而不是北市府」，因東湖社宅興建引發周邊民意反彈，議會才予以刪除。

黃珊珊表示，未來在能維持營運及住宅基金不會破產的前提下，當然會繼續蓋社宅，但方向也囊括未來校舍改建時，部分挪作社宅空間，並要考量相關溝通與預算配置，重點仍在預算問題。

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