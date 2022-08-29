為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    社宅交鋒 黃珊珊批陳時中、蔣萬安：只提降租是不負責任說法

    無黨籍參選人黃珊珊今表示，社宅租金須考量興建及營運成本，避免後續營運困難使政府須不斷補貼，而針對弱勢社宅住戶則另提供租金補貼，分頭執行達到平衡，批對手提政見只講一項降租是不負責任說法。（記者田裕華攝）

    無黨籍參選人黃珊珊今表示，社宅租金須考量興建及營運成本，避免後續營運困難使政府須不斷補貼，而針對弱勢社宅住戶則另提供租金補貼，分頭執行達到平衡，批對手提政見只講一項降租是不負責任說法。（記者田裕華攝）

    2022/08/29 10:55

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨拋出未來社會住宅租金降10％政見，國民黨參選人蔣萬安也曾喊出社宅租金打8折；對此，無黨籍參選人黃珊珊今表示，社宅租金須考量興建及營運成本，避免後續營運困難使政府須不斷補貼，而針對弱勢社宅住戶則另提供租金補貼，分頭執行達到平衡，批對手提政見只講一項降租是不負責任說法。

    陳時中昨公布居住政見，拋出4年社宅達5.7萬戶、租金調降10％、每月租屋補貼加碼1500元等；而黃珊珊宣布參選後今首個行程便出席「幸福久久窩x居住正義3.0分享會」也談未來台北的居住理念。

    黃珊珊指出，興建社宅過程中有土地取得、營造成本，後續還有維護管理費用，因此租金訂定考量須能填補成本，至少使政府不至於再花錢維持，單純調降租金或租金打折恐導致社宅未來營運困難。

    至於入住社宅的弱勢者，黃珊珊主張透過租金補貼協助，目前台北市政府已訂出九宮格的租金補貼方案，未來也可研議提高；黃珊珊強調，社宅須能做到自給自足，避免政府再耗費大量公務預算填補維護營運管理費用，再搭配租金補貼，雙管齊下才能達到平衡，批對手提政見只講一項降租是不負責任說法。

    而對於陳時中喊出社宅4年達5.7萬戶、團隊政策召集人管碧玲則批黃珊珊擔任副市長時對社宅「刪了又刪」；黃珊珊再稱，社宅不只單純工程興建，還包括在地溝通，而陳時中未當過地方父母官，因此不了解這些溝通與設計需要許多成本，也非市府想怎樣就能怎樣，並反嗆管碧玲「刪掉預算的是台北市議會，而不是北市府」，因東湖社宅興建引發周邊民意反彈，議會才予以刪除。

    黃珊珊表示，未來在能維持營運及住宅基金不會破產的前提下，當然會繼續蓋社宅，但方向也囊括未來校舍改建時，部分挪作社宅空間，並要考量相關溝通與預算配置，重點仍在預算問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播