到高雄打書 柯文哲：「能凝視死亡」才能轉過頭看人生

台北市長柯文哲昨到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會，吸引不少死忠粉絲到場支持。（記者方志賢攝）

2022/08/28 19:48

〔記者方志賢／高雄報導〕台北市長柯文哲今（28日）下午到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會，柯文哲說，新書談他人生哲學造就出來的行政風格，前總統李登輝曾提及「當人能夠凝視死亡時，才能轉過頭看人生是什麼？」他強調「與其說新書在講政治管理學，不如說在談讓人生堅持的動力是什麼？」

柯文哲今下午由民眾黨秘書長謝立功、立委張其祿等人陪同出席高雄誠品大遠百十七樓的簽書會，對於新書要表達的理念？

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柯文哲表示，治理政府與企業的管理原則都一樣，讓團體不一樣的是其價值，他秉持的政治價值，是不要政黨利益超過國家利益，不要短期利益超越長期利益，不要少數人利益犧牲多數人權益，另外最難在於堅持。

柯文哲說，前總統李登輝曾提到，人為何能堅持？在於每個人的人生觀，「當人能夠凝視死亡時，才能轉過頭看人生是什麼？」當了解死亡不是人生的目的，人生過程是在找尋人生的意義，當有這樣的體悟時，才能堅持你的人生觀。

柯文哲說，人在世間隨波逐流，但為何哪麼堅持哪個價值？當了解人一定會死亡，反而退一步海闊天空，世間榮華富貴、名利，沒法再牽制你，所以最具影響的是人生哲學。

柯文哲說，新書是談他的人生哲學造就的行政風格，要建立強大的人生哲學，有兩項方法，一是宗教信仰，另個比較辛苦，則是人生修練，他在台大外科加護病房工作十七年，看透人的生離死別，則是他的修練。

台北市長柯文哲昨到高雄為新書「柯P管理學」舉辦簽名會，吸引不少死忠粉絲到場支持。（記者方志賢攝）

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