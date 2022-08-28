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    官媒也辱華！ 重慶山火影片放久石讓音樂 遭小粉紅砲轟

    人民日報25日在社群媒體「Bilibili」上發布的「那裡本沒有路，那裡原也沒有路燈，卻有微光築起的『防火長城』」影片，因背景音樂被諷辱華。（圖擷取自Bilibili）

    人民日報25日在社群媒體「Bilibili」上發布的「那裡本沒有路，那裡原也沒有路燈，卻有微光築起的『防火長城』」影片，因背景音樂被諷辱華。（圖擷取自Bilibili）

    2022/08/28 19:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶近日爆發嚴重森林大火，除警消與解放軍投入救災，也有不少民眾參與其中。對此中國官方不免大肆宣傳，藉此激起愛國和民族主義。然而有網友發現，中國官媒人民日報的山火宣傳片居然用了日本作曲家久石讓的《魔法公主》一曲，被諷極辱華。

    根據人民日報25日在社群媒體「Bilibili」上發布的「那裡本沒有路，那裡原也沒有路燈，卻有微光築起的『防火長城』」空拍影片中可見，大量警消、民眾志願者擠滿道路，準備前往重慶北碚區的山區撲滅山火，在搭配背景音樂與空拍畫面下顯得激昂萬分。而根據影片描述，該地的森林大火已有效封控。

    然而就有網友發現，這部激動人心的影片有「辱華」嫌疑。知名軍事自媒體「說真話的徐某人」27日就在推特上表示這部影片極度辱華，「這片子BGM配的是久石讓，而且還是環保主義的《魔法公主》。」，並請中國的朋友檢舉人民日報的小編。

    網友們對此紛紛表示「人民日報有內鬼」，「建議穿和服抗議文化挪用」，也有網友認為救災像是作秀，「一群人上山是取暖還是救火，不是送溫暖擺姿勢發影片就可以滅火的。」

    《魔法公主》一曲為日本知名作曲家久石讓為動畫電影《魔法公主》製作的同名插入曲。動畫電影《魔法公主》則是講述在假想日本的室町時代，森林中的動物神靈與人類之間衝突的故事。

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