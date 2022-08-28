台中大屯區民主聯誼會35週年慶 新目標落實國家正常化

台中大屯區民主聯誼會今天歡度35週年慶，立法院副院長蔡其昌（左7）、林清煇會長（左8）等人一起切蛋糕慶祝。 （記者陳建志攝）

2022/08/28 18:59

〔記者陳建志／台中報導〕中部地方歷史最悠久的「台中市大屯區民主聯誼會」，1987年創會會員響應當時的民主潮流成立，今年邁入35週年，今天除一起切蛋糕慶祝35週年慶，並幫參選台中市長的蔡其昌造勢，因認為台灣第一次民主改革，在突破黨禁和言論自由都取得階段性的成果，現在台灣面臨最大的挑戰是中國想要併吞台灣的野心，因此未來聯誼會將推動第二次的民主改革，解決台灣在國際間的「國家承認」問題，落實國家正常化，今天也公布「黃虎民主建國」新會旗。

「台中市大屯區民主聯誼會」今天舉辦35週年慶，民進黨台中市長參選人蔡其昌、立委何欣純、林靜儀、莊競程，還有市議員李天生、林德宇、張玉嬿、蔡耀頡等人都出席祝賀，大家一起切蛋糕幫聯誼會慶生，會長林清煇並代表送上包子和粽子，預祝蔡其昌市長選舉「包中」。

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蔡其昌致詞時表示，聯誼會的成長就是台灣民主進步的歷史，在場前輩為台灣民主打拚時，他只是20多歲幫忙寫文宣的小助理，而能從小助理做到副院長，若不是有民進黨這個有願景的政黨，是不可能發生的事。他說，盧秀燕當了4年市長，沒有給台中帶來更好的願景，對屯區提不出重要的建設規劃，只要他當選，屯區的捷運系統4年內核定，讓民眾生活更便利，並可減輕空污。

林清煇表示，台灣實施長期的戒嚴，戒嚴時期的「黨禁」不但限制人民的結社自由，在強人獨裁高壓統治下亦無任何言論自由可言，當時如發表批評政府或統治者的言論，就可能引來牢獄之災，1986年黨外人士在台北圓山飯店成立「民主進步黨」，1987年聯誼會的創會員們亦響應民主潮流，成立「大屯區民主聯誼會」，協助民進黨陸續成立民進黨台中縣、市黨部，為中部地區打下突破黨禁的堅強基礎。

林清煇表示，台灣第一次民主改革，在突破黨禁和言論自由這兩大目標上，都已取得階段性的成果。現在台灣面臨最大的生存挑戰是中共想要併吞台灣的野心，尤其國共兩黨聯手將兩岸視為「國共之間爭取國際間中國唯一代表權」的內戰問題，讓台灣遲遲無法以獨立國家的身分加入聯合國，因此未來聯誼會將開展第二次民主改革，透過推動台灣正名、制定新憲法並以「台灣」名義加入聯合國運動等方式，解決台灣的「國際承認」問題，在聯合國取得合法地位，成為真正具有獨立主權的正常化國家。

台中大屯區民主聯誼會今天歡度35週年慶，並公布「黃虎民主建國」新會旗。 （記者陳建志攝）

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