謠言終結站》漢光演習竟用沖天炮？ 查核平台：消息不正確

網傳國軍演習時，使用沖天炮進行操演，MyGoPen經查證，判定消息有誤。（MyGoPen）

2022/08/28 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳國軍演習時，使用沖天炮進行操演，並搭配一則新聞影片，讓許多網友信以為真。經查核平台查證，影片內容為今年7月27日舉行的漢光演習之新聞畫面，因非實彈操演，故使用鈦雷搭配TNT炸藥，取代20機砲的空包彈，而鈦雷和沖天炮也並非相同，因此判定網傳訊息有誤。

近期網上流傳一段影片，並配文寫下「為節省浪費彈藥嗎？掛彈可以用P圖，開火射擊可以用沖天炮，厲害了我的台灣」，造成許多網友誤信。根據影片內容，明顯可以看到畫面是來自三立新聞台的節目《新台灣加油》，而內容則為漢光演習第三天在淡水河的現場畫面。

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對比影片內容和新聞畫面，可以得知網傳影片為有心人士截取新聞畫面製作而成，根據《中央社》7月31日報導，此次漢光演習採取「本島不實彈，外島實彈」，位於第三作戰區的新北八里地區，執行「聯合反登陸」時，在砲管上裝置鈦雷，配合TNT炸藥，用在20機砲上射擊，以模擬真實戰場效果。

至於煙火及鈦雷的區別，煙火業者表示兩者是不同東西，沖天炮是一枝一枝的，而鈦雷則是盒裝的煙火類火藥，陸軍六軍團政戰主任史順文少將回應，兩者是不一樣的東西，鈦雷的目的主要是發出聲音，有的會有火光，主要是取代空包彈。

經查核平台MyGoPen查證，國軍演習使用沖天炮一事為誤，因當日（7月27日）進行的漢光演習為非實彈操演，故採用鈦雷搭配TNT炸藥，而鈦雷並非沖天炮，判定消息不正確。

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