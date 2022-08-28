美軍2巡洋艦穿越台灣海峽 艦載機MH-60R行蹤曝光！

堤康德羅加級巡洋艦上搭載的MH-60R直升機出現在台海中線。（路透）

2022/08/28 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕今日台海周遭不平靜，除了早先有共機八度進入我國ADIZ襲擾，美國海軍兩艘堤康德羅加級巡洋艦也於今日穿越台海，而「Taiwan ADIZ」粉絲專頁就捕捉到堤康德羅加級巡洋艦上搭載的MH-60R直升機出現在台海中線。

「Taiwan ADIZ」粉絲專頁紀錄，約下午4點左右，美國海軍MH-60R反潛直升機開啟ADS-B信號，其位置位於海峽中線。而根據「flightradar24」航班資訊網站顯示，截至5點50分左右，該直升機仍位於澎湖外海。

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而稍早美國海軍第七艦隊在推特 上證實，隸屬其艦隊的昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）與安堤坦號（USS Antietam）巡洋艦正穿越台灣海峽，因此該反潛直升機應為其中一艘巡洋艦搭載的艦載機。

MH-60R海鷹為SH-60R海鷹直升機（SH-60 Seahawk）的升級版，具備反潛、反艦等多重任務。我國海軍也決定採購共12架MH-60R反潛直升機，購案的年度預算編列在111年度國防部預算書內，並已獲得立院審議通過；然而受美方台政策與我方國安高層與國防部部分官員的保留態度，從去年12月迄今海軍仍始終無法簽發LOR邀價書。

據「flightradar24」航班資訊網站顯示，截至5點50分左右，堤康德羅加級巡洋艦上搭載的MH-60R直升機出現在台海中線。（圖擷取自flightradar24）

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