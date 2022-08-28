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    藍營里長不怕黨紀挺黃珊珊 蔣萬安緩頰：不要太多選票算計

    國民黨全代會28日在國體大體育館舉行，台北市長參選人蔣萬安揮球棒出場力拼勝選。（記者塗建榮攝）

    國民黨全代會28日在國體大體育館舉行，台北市長參選人蔣萬安揮球棒出場力拼勝選。（記者塗建榮攝）

    2022/08/28 15:32

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今天上午舉辦台北市長參選記者會，先前就傳出國民黨祭出黨紀，下令黨籍里長不得出席，但今天仍有國民黨籍里長到場力挺黃珊珊高票當選，黃珊珊也說，朋友是永遠的，選舉只是一時的。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天緩頰，里長是市政推動的末梢神經，只要是為地方好、市政規畫好，選舉過程不需要有太多聯想，也不要有太多政策、選票算計。

    黃珊珊今天上午舉辦台北市長參選記者會，記者會邀請台北12個行政區里長，不少里長直接穿著里長背心參加，也有里長穿著環保志工背心參加。在台北市12個行政區里長聯誼會中，國民黨籍、民進黨籍的會長參加。國民黨籍大安區群賢里里長翁鴻源表示，他今天是自發性來參加，大讚黃珊珊最接地氣，他身為基層里長，今天義無反顧，祝黃珊珊可以高票當選。翁更說，如果黨中央要開除他的黨籍，他也會尊重國民黨的決定。

    蔣萬安今天下午召開「整個台北市都是我的運動場」政策發佈會，會後被問起早上黃珊珊參選記者會有國民黨籍里長出席高喊當選、也有眾多里長後援會的里長到場，是否擔心被拔樁。不過蔣萬安表示，選舉就是希望吸納各方支持力量，里長是市政推動的末梢神經，大家只要是為地方好、市政規畫好，選舉過程不需要有太多聯想，也不要有太多政策、選票算計，他就是提出好的牛肉與政策願景，爭取最多市民支持。

    黃珊珊上午參選記者會上，台北市政府局處首長也都出席，引來外界質疑用市府資源選舉。蔣萬安表示，他不像黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中其他兩位有龐大行政資源、非常多的競選經費，但他有雙腳，他會一步一腳印勤走基層，爭取市民的認同，這是他一直以來秉持的初衷，期間也聽到市民朋友反映，所以他才會提出很多願景，擘劃政見，包括解決少子化、年輕人負擔、培養更多有規律運動的市民朋友。

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