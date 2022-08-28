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    再批柯志恩！ 黃捷重砲轟：連一場公聽會沒開過 還敢大聲

    高雄市議員黃捷。（資料照）

    高雄市議員黃捷。（資料照）

    2022/08/28 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄無黨籍市議員黃捷近日與國民黨高雄市長參選人柯志恩槓上，黃捷批評柯提出的寵物政策抄襲她的公聽會內容，她今日在臉書重砲批評「柯志恩如果這麼關心動保議題，怎麼不自己開公聽會？連一場公聽會都沒開過，偷懶收割現成成果還這麼大聲，如此厚顏無恥，臉皮簡直比我們壽山動物園的大象阿里還厚。」

    黃捷今日在臉書PO文表示，昨天她已經給柯台階下了，居然還不罷手繼續硬拗，柯志恩昨日「開動保公聽會是公共財」這個回應，已經證明了她的政策是參考自己公聽會邀請書及公聽會內容。

    如果柯志恩真的很關心動保議題，為何不自己開公聽會？連一場公聽會都沒開過，偷懶收割他人的成果還敢這麼大聲，簡直「厚顏無恥，臉皮簡直比我們壽山動物園的大象阿里還厚。」黃捷補充，她長期在議會推動動保政策，也協助動保團體營救不少虐待動物的案件，柯志恩如果願意了解，我非常歡迎一起討論。

    黃捷指出柯提出的問題與建議，她與市府早已在共同推動，既然國民黨拚的「好日子」，黃捷跟陳其邁市府已經在拚了，為什麼高雄需要換人執政？黃捷最後在文末直言「還有90天，希望柯志恩團隊能夠加把勁，雖然政見被我抓包，但不要因此喪氣，繼續努力，拿出真材實料的政策，好嗎？」

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