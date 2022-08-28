黃珊珊參選找市府首長站台 陳時中：相信未來會拿捏好分寸

民進黨台北市長參選人陳時中，28日舉行記者會發表居住政策。（記者叢昌瑾攝）

2022/08/28 13:24

〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市副市長黃珊珊今正式宣布參選台北市長，卻找來台北市政府局處首長站台，引發行政不中立質疑；對此，民進黨參選人陳時中今心平氣和表示，交接期內有市府官員到場也是難免，相信未來競選時黃珊珊會把分寸拿捏更好；至於國民黨參選人蔣萬安今臨時新增運動政策記者會，似要與端出居住政策的陳時中尬場，陳時中則認為，參選人在政策上尬場也是好事一件。

黃珊珊辭去北市副市長一職，今舉行參選記者會，市長柯文哲率副市長彭振聲及市府局處首長到場力挺，再度引發行政不中立質疑，而黃珊珊口號則喊出「keep going」，並暗批對手陳時中還在想方設法製造金句。

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陳時中今召開居住政策記者會，會後受訪回應此事稱，黃珊珊針對我，「我可沒針對她」，呼籲大家選舉還是要心平氣和；至於動員北市府局處首長站台，陳時中認為，交接期內有些市府官員到場也是難免，相信黃珊珊未來競選時會將分寸拿捏更好。

至於自己提出社宅降租10％對比蔣萬安日前提出第二胎家庭優先入住、租金八折政見，陳時中認為，蔣萬安提出政策是配合少子化所提出的方向，但自己的住宅政策更為全面，對年輕人有完整照顧。

而蔣萬安今下午也臨時加開運動政策記者會，似有尬場意味；陳時中認為，參選人在政策上尬場也是好事一件，2人昨均出席專任教練協會成立，蔣萬安也許對於專任教練培育有所著墨，而自己對於運動員如何轉任教練、專任教練未來職涯規劃也有想法，尤其台北市有許多相關職缺，未來地方與中央一起努力，使教練做好職涯規劃。

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