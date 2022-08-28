夏立言稱訪中遭「惡意炒作」 蔡其昌：盧秀燕支持還是反對

國民黨副主席夏立言率團訪中昨晚返國，蔡其昌（左2）表示，飛彈在門口演習，不斷文攻武嚇，挑這個時間去適合嗎？（記者陳建志攝）

2022/08/28 11:13

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨副主席夏立言在中國對台軍演之際率團前往中國訪問，遭外界質疑時間不恰當，昨晚返國稱出訪遭「惡意炒作」，還說國民黨做得到兩岸溝通，政府應予以感謝，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天早上前往大里內新市場拜票前受訪表示，在對方飛彈在門口演習，不斷文攻武嚇下去訪問中國，台灣人無法接受，還反問盧秀燕市長，對於她自己的國際事務委員回國後的談話，是支持還是反對？

國民黨副主席夏立言率團訪中，並先後與中國海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐餐敘，昨晚自中國返抵台灣後說，國民黨做得到兩岸溝通，政府應予以感謝，怎反過來打擊他們？並覺得此次出訪遭惡意炒作。

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對此說法，蔡其昌今天早上前往大里內新市場拜票前受訪表示，這是惡意嗎？對方飛彈在門口演習，不斷的文攻武嚇，對我們的農特產品加以打壓，我想這些都代表中國對台灣絕對不是善意，在對方不懷善意的情況下，國民黨副主席又兼任盧秀燕市長的國際事務委員挑這個時間點去訪問中國，這是台灣人可以接受的嗎？好好的留在台灣、捍衛中華民國、保護台灣有這麼困難嗎？有這麼不堪嗎？你非得選這個時間去嗎？

蔡其昌強調，國民黨應該好好反省，面對這樣的狀況還要說嘴，有沒有想過在對岸跟高官對談時，對岸的飛機還是越過海峽中線騷擾我們，這件事情就是這麼簡單，這麼清楚明瞭，國民黨應該清楚跟社會表達，面對中國的文攻武嚇，他們的立場為何？盧市長也應該更清楚表達對於她自己的國際事務委員回國後還講這番話，是支持還是反對？

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