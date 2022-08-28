曾之婕和腦麻童一起做月餅 籲各界挺「慢飛天使」作品

南市東區市議員參選人曾之婕（右者）與腦麻孩童一起做中秋月餅、餅乾。（曾之婕服務處提供）

2022/08/28 10:48

〔記者王俊忠／台南報導〕「再忙也要來看看他們、幫幫他們」，台南市東區市議員參選人曾之婕跑「跨區」行程，但不是為了競選，是為了探視南市腦性麻痺之友協會一群「快樂小精靈」」正在製作中秋節月餅禮盒，曾之婕也和他們一起做，她說小朋友所做的月餅禮盒不輸市面上糕餅店，希望大家踴躍訂購。

曾之婕表示，多年前知道有南市腦性麻痺之友協會後，就不定期會購買他們的手工餅乾與服務處同仁及親友分享，今年5月她奶奶過世後，她還以奶奶曾程鳳的名義，將追思會現場的「米塔」捐贈給腦麻協會。幾年以來，她與腦麻協會都維持密切連繫，也讓「愛在東區」綿延到全台南。

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曾之婕的到訪，也讓腦麻之友協會一群熱愛烘焙的「快樂小精靈」意外驚喜，都爭相要和「姐姐」曾之婕一起動手做月餅和餅乾。由於疫情影響協會節慶月餅的銷售，曾之婕除了自掏腰包購買以外，也希望社會大眾能多向腦麻協會訂購，支持腦麻孩童的作品也是讓他們得以生存的重要力量。

南市腦性麻痺之友協會服務的對象，是針對台南地區腦性麻痺者及其家庭。曾之婕說，腦性麻痺的朋友可能因為先天的身體障礙，在行動及語言上無法像一般常人穩定清晰，但是在協會「愛飛翔工作坊社區日間作業所」及「夢飛揚日間照顧中心」悉心照料下，使得「快樂小精靈」們都能在工作中成長。

南市東區市議員參選人曾之婕（前白衣）與腦麻孩童一起做中秋月餅、餅乾。（曾之婕服務處提供）

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