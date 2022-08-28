為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曾之婕和腦麻童一起做月餅 籲各界挺「慢飛天使」作品

    南市東區市議員參選人曾之婕（右者）與腦麻孩童一起做中秋月餅、餅乾。（曾之婕服務處提供）

    南市東區市議員參選人曾之婕（右者）與腦麻孩童一起做中秋月餅、餅乾。（曾之婕服務處提供）

    2022/08/28 10:48

    〔記者王俊忠／台南報導〕「再忙也要來看看他們、幫幫他們」，台南市東區市議員參選人曾之婕跑「跨區」行程，但不是為了競選，是為了探視南市腦性麻痺之友協會一群「快樂小精靈」」正在製作中秋節月餅禮盒，曾之婕也和他們一起做，她說小朋友所做的月餅禮盒不輸市面上糕餅店，希望大家踴躍訂購。

    曾之婕表示，多年前知道有南市腦性麻痺之友協會後，就不定期會購買他們的手工餅乾與服務處同仁及親友分享，今年5月她奶奶過世後，她還以奶奶曾程鳳的名義，將追思會現場的「米塔」捐贈給腦麻協會。幾年以來，她與腦麻協會都維持密切連繫，也讓「愛在東區」綿延到全台南。

    曾之婕的到訪，也讓腦麻之友協會一群熱愛烘焙的「快樂小精靈」意外驚喜，都爭相要和「姐姐」曾之婕一起動手做月餅和餅乾。由於疫情影響協會節慶月餅的銷售，曾之婕除了自掏腰包購買以外，也希望社會大眾能多向腦麻協會訂購，支持腦麻孩童的作品也是讓他們得以生存的重要力量。

    南市腦性麻痺之友協會服務的對象，是針對台南地區腦性麻痺者及其家庭。曾之婕說，腦性麻痺的朋友可能因為先天的身體障礙，在行動及語言上無法像一般常人穩定清晰，但是在協會「愛飛翔工作坊社區日間作業所」及「夢飛揚日間照顧中心」悉心照料下，使得「快樂小精靈」們都能在工作中成長。

    南市東區市議員參選人曾之婕（前白衣）與腦麻孩童一起做中秋月餅、餅乾。（曾之婕服務處提供）

    南市東區市議員參選人曾之婕（前白衣）與腦麻孩童一起做中秋月餅、餅乾。（曾之婕服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南永康議員綠營爆內訌！陳世霖脫黨選到底 3提名人聯合呼籲「知所進退」
    2022/08/26 15:42

    台南永康議員綠營爆內訌！陳世霖脫黨選到底 3提名人聯合呼籲「知所進退」
    選舉登記8/29起跑 台南市議員綠營仍有爭議未解
    2022/08/24 22:15

    選舉登記8/29起跑 台南市議員綠營仍有爭議未解

    全球掀養生潮 尚禾亞進軍美國展店
    與賴清德執政經驗相比是壓力？黃偉哲秒回：是助力
    2022/08/24 14:44

    與賴清德執政經驗相比是壓力？黃偉哲秒回：是助力
    綠營南市議員參選人組公益團隊 深入社區帶長者走出戶外
    2022/08/21 15:33

    綠營南市議員參選人組公益團隊 深入社區帶長者走出戶外

    台灣專屬的中秋節烤肉 一起歡樂芭比Q！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播