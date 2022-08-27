抓包柯志恩寵物政策抄她公聽會 黃捷再酸：幕僚懂見賢思齊

黃捷與柯志恩為了柯陣營的寵物政策是否抄襲黃捷主持的公廳會，隔空交火。（記者王榮祥翻攝）

2022/08/27 23:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員黃捷今天批評，國民黨市長參選人柯志恩寵物政策，全都抄她的公聽會內容。柯志恩陣營反擊說，相關訊息應屬公共財，非個人「私器」。黃捷今晚再回嗆，柯志恩不要見笑轉生氣，承認是抄的就好。

黃捷今天指出，去年召開寵物政策公聽會後提出的建議，都與高雄市府持續共同推動中，目前也逐步在增設社區型寵物公園、訂定寵物公園設置辦法及友善設施要點，並逐年增加動保人力，努力完善寵物制度。

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她呼籲請柯志恩別蜻蜓點水討論問題，動保政策寫的洋洋灑灑，卻通篇看不到新見解，全部撿現成的，實在太偷懶！

柯志恩陣營則反擊，黃捷似乎覺得開了場公聽會，就可把學者專家、動保團體所提政策納為己有，之後有人提，就是抄黃議員的？而不是參考學者專家、動保團體的。

柯陣營強調，黃捷所說的公聽會是在2021年開的，當時找3位學者、6個動保團體，黃捷是主持人、並非與談人，且公聽會的主辦單位是高雄市議會農林委員會，用的是高雄市民納稅錢，主持人為這場會議付出許多力，但不意味就能把公共財變「私器」。

黃捷今晚再發聲，針對柯陣營回應呼籲柯志恩不要見笑轉生氣，承認是抄的就好，重點就是柯志恩終於承認、政見是「抄她的公聽會」。

黃捷重申樂於分享成果，只是公聽會邀請書是她寫的，學者團體是她邀的，寵物公園設置辦法的主題是她質詢的，寵物公園選址也是她會勘的，柯志恩說成果是議會公共財，她也尊重，但請柯志恩也尊重一下她4年來在動物政策上的努力，直接來問她，不會吝於指教。

黃捷認為，柯志恩的幕僚團隊懂得見賢思齊、值得鼓勵，但收割她的成果被抓包、就見笑轉生氣，只是更顯心虛而已。

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