推動汐止金龍湖觀光 林佳龍：成為汐止新亮點

新北市長參選人林佳龍到汐止金龍湖畔提出金龍湖發展的策略。（林佳龍競選辦公室提供）

2022/08/27 20:38

〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天到汐止區金龍湖畔現勘，他說，金龍湖自然環境良好，他已主動與農委會商談共管事宜，將徹底清淤、做水質淨化，並規劃整建環湖步道，結合休閒遊憩等多元功能，讓金龍湖成為汐止新亮點。

林佳龍今天與新北市議員周雅玲、張錦豪、李坤城及前立法委員陳朝龍、立法委員賴品妤服務團隊，與多位愛湖民眾一起到金龍湖畔現勘召開記者會。

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林佳龍表示，金龍湖是新北、也是雙北都會區第一大湖，雖已無灌溉功能，但仍然是重要的防洪、蓄洪湖泊，也兼具遊憩、觀光價值。金龍湖因產權一直在民間的水利會，不僅維護管理預算不足、周邊步道缺乏維修經費，就連要蓋一座涼亭，都因為土地問題無法興建，使原本美麗的金龍湖逐漸黯淡。

林佳龍指出，金龍湖周邊佔地約12公頃的土地，擁有良好自然環境，若整治得宜，在維持蓄洪、防洪功能之外，還能作為在地居民遊憩、活動、運動的重要場所，遊客也可到此觀光、甚至拍攝婚紗照。

林佳龍說，他已和當地民意代表、社團領袖共同研議「金龍湖景，汐止最水」的金龍湖發展三策略，包括「合作共榮」、「清淤疏濬、防洪蓄洪」、「環湖步道、休閒亮點」，希望將金龍湖成功翻轉為汐止新亮點，成為台北盆地最大最美麗湖泊。

他說，農委會及農田水利署已經同意他的建議與主張，未來他上任後新北市政府將與農水署合作共管、預算支援，新北市政府負責維運管理，金龍湖將徹底清淤，做水質淨化，定期防污巡守、維持金龍湖的防洪、蓄洪功能，也規劃整建環湖步道、涼亭、觀景平台等，希望新北市民給他機會，讓新北大翻新、汐止大美麗。

新北市長參選人林佳龍（左五）與市議員等人到汐止金龍湖，提出他推動金龍湖觀光的規劃。（林佳龍競選辦公室提供）

汐止金龍湖淤積嚴重。（林佳龍競選辦公室提供）

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