北市府產發局拍黃珊珊10部「畢業特輯」 砸公帑挨批濫用市政資源

簡舒培指出，產發局包含轄下市場處、商業處，今年共規劃39部的市政宣導影片，已拍攝完成且發佈的有20部，其中有黃珊珊露出的佔10部，高達半數，其中6部集中在今年6至8月拍攝，發布更是全部都在7至8月。（記者楊心慧翻攝）

2022/08/27 18:12

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊請辭投入選舉，辭呈今生效，黃珊珊先前以視察市場的市政行程，身邊卻帶著民眾黨議員參選人，甚至讓公務員幫參選人拍照，引發行政不中立爭議，遭各黨派議員怒轟；台北市議員簡舒培發現，台北市產業發展局及轄下單位竟替黃珊珊拍畢業特輯10部，砸公帑287.1萬元，影片都急在黃珊珊辭職前發佈，藉此規避行政不中立，柯市府再度成為黃珊珊的競選團隊，厚顏無恥的程度更上一層樓。

簡舒培表示，黃珊珊正式辭任副市長前，她又收到市府同仁陳情，指黃珊珊今年上半年與民眾黨籍的產發局局長林崇傑商討，挪用業務費積極籌拍有黃珊珊入鏡的市政宣傳影片；由於逼近黃辭職參選日，林崇傑下令要求市場處、商業處搶拍市政宣導影片、儘速收尾，務必讓有黃入鏡影片能順利在黃辭副市長前上架。

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簡舒培調閱資料發現，產發局今年規劃7部影片，目前發布3部，黃露出1部花費公帑40萬，影片趕在8月24日公佈；商業處今年規劃19部影片，目前發布9部，黃露出4部，共花費53.7萬元，經查前二年商業處拍了30部市政宣導片，黃皆未露出；市場處今年規劃13部影片，已發布8支、黃露出5部，花費193.4萬元，其中6至8月趕拍4部，影片發佈時間全集中在8月中下旬，共計黃珊珊的市政宣導影片高達10部，花費287.1萬元。

簡舒培指出，產發局包含轄下市場處、商業處，今年共規劃39部的市政宣導影片，已拍攝完成且發佈的有20部，其中有黃珊珊露出的佔10部，高達半數，其中6部集中在今年6至8月拍攝，發布更是全部都在7至8月，被市府同仁譏笑影片根本不是市府宣導，而是歡送黃珊珊的畢業影片。

簡舒培痛批，在黃珊珊和林崇傑有意的運作下，市政宣導影片儼然成為黃珊珊畢業兼市長參選影片，影片都急在黃珊珊辭職前發佈，就是為了閃避行政不中立為特立候選人宣傳的罵名，北市府行政資源完全成為黃珊珊個人宣傳工具。

簡舒培質疑，市府假市政行銷宣導之名，實為黃拍畢業影片，整個市政府再度成為黃珊珊的競選團隊，厚顏無恥的程度更上一層樓，黃珊珊不求正道尋求市民支持，反而藉由自己的法律專才鑽營漏洞、濫用市政資源，若黃珊珊當副市長無法嚴守份際，如何說服市民，當市長後會是依法行政的市長？

黃珊珊遭質疑拍宣傳影片是為做個人行銷。（記者楊心慧翻攝）

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