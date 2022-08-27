苗栗縣長選戰 謝福弘提「雙館齊發」、宋國鼎捐看板挺18歲公民權

謝福弘提「雙館齊發」。（謝福弘提供）

2022/08/27 12:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘今天提出「雙館齊發」，當選將新建「苗栗縣立圖書館總館」及「苗北複合式多功能圖書館」；時代力量參選人宋國鼎則提出捐看板挺18歲公民權。

謝福弘強調，從年輕選民口中得知，如果圖書館非常地完善，不僅縣民擁有一個舒適的借書及閱讀環境，也能提升整體的求知風氣。他也認為圖書館是拉近苗栗縣與大城市差距的重要設施，而苗栗縣立圖書館已使用多年，空間也不足。

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謝福弘也提及，考量苗北地區人口越來越多，鄉鎮市的圖書館勢必無法滿足愈來愈多的民眾需求，苗北地區的頭份市也面臨新建市立圖書館不易的窘況，在整體考量下必須以縣府高度新建苗北圖書館。

宋國鼎則宣布，支持「18歲公民權」，願意捐出看板挺18歲公民權。宋國鼎指出，今年底的選舉除了選人，還有「18歲公民權」修憲複決公投，該項公投需要965萬張同意票才能實現。

宋國鼎也說，根據最新民調結果指出，支持修憲案、且會去投票的民眾不到四成，距離通過門檻還有於200萬票以上的差距。另外宋國鼎將與時代力量縣議員參選人葉忠倫、吳翌立、林志豪在30日於苗栗市玉清宮廣場前舉行參選記者會，宣示一心為民、清白參選的決心。

宋國鼎願捐看板挺18歲公民權。（宋國鼎提供）

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