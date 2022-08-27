稱殺警案應執行死刑 蔣萬安批民進黨無人負責

蔣萬安認為，應速審速決，依法執行死刑，才能平息受害者家屬，還給他們一個公道，這也是民眾目前絕大部分的共識。（記者方賓照攝）

2022/08/27 12:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台南殺警案引發廢死爭議、外役監管理、警械用槍等諸多治安問題，鴻海集團創辦人郭台銘點名內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥「一定要有人下台」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，此事全民非常憤慨，民進黨遇到這些事情卻無人負責，他認為應該依法執行死刑，還給受害者家屬公道。

蔣萬安今天上午出席內湖區後援會成立大會，會前媒體訪問時被問到台南殺警案，郭台銘點名徐國勇、蔡清祥應下台，對此蔣萬安也說，不管是外役監的議題、警械使用的時機，他在立法院都有提案，但民進黨為什麼一遇到這些事情，沒有任何人負起責任。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安認為，接下來就是要速審速決，而且現在法律還是有死刑的規定，應該就要依法執行死刑，才能平息受害者家屬，還給他們一個公道，這也是民眾目前絕大部分的共識。

此外，國民黨副主席夏立言在中共對台演習期間率團訪中國，25日在上海與國台辦副主任陳元豐會面餐敘，2人談及柬埔寨、ECFA問題，但沒再提及中共軍演一事，蔣萬安表示，其實就是要直接當面表達台灣民眾的心聲，告訴對岸反對中共軍演的立場跟態度，以及堅守中華民國主權的決心，還包括農產品相關檢疫、兩岸共打擊詐騙相關議題，確保國人相關權益得到保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法