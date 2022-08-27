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    重構美對台政策 美國會9月將審理《2022年台灣政策法》

    美國參議院外委會預計在9月將審理《2022年台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）。（法新社）

    美國參議院外委會預計在9月將審理《2022年台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）。（法新社）

    2022/08/27 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院外委會預計在9月將審理《2022年台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022），這項法案被視為是1979年《台灣關係法》之後，美國對台灣政策最全面的重新建構。

    《美國之音》報導，《2022年台灣政策法》中，有幾項條文非常具有象徵意義，像是將台灣指定為「主要非北約盟友」（Major non-NATO Ally）、將駐美國台北經濟文化代表處改名為台灣代表處（Taiwan Representative Offfice），另外法案還要求美國政府將台灣政府視為台灣人民的合法代表，以及在不解釋為將導致與台灣恢復外交關係或改變美國對台國際地位立場下，撤除限制台灣官員展示台灣主權象徵事物。

    除了象徵意義的條文外，法案還提出對台灣提供45億美元（約新台幣1363億元）的安全援助，以及加強美軍事合作、建立台美高級別軍事規劃機制等。

    報導指出，有中國學者認為，假若法案經國會通過，並由美國總統拜登簽署生效，納影響力將遠大於裴洛西訪台。

    前美國國會研究服務處研究員簡淑賢（Shirley A. Kan）認為，對於《2022年台灣政策法》，最該關注的是該法案能夠對中國武力侵台做出更強力的威懾，而這項法案最重要的意義，在於要求美國採取「全政府」的方式來遏制中國侵台意圖。

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