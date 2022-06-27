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    北市府搬憲法護航黃珊珊 藍綠議員：知法玩法、最壞民主示範

    台北市副市長黃珊珊近期以副市長身份出席公務行程，卻屢有台灣民眾黨議員參選人陪同在側，引發違反行政中立爭議。（翻攝黃瀞瑩臉書）

    台北市副市長黃珊珊近期以副市長身份出席公務行程，卻屢有台灣民眾黨議員參選人陪同在側，引發違反行政中立爭議。（翻攝黃瀞瑩臉書）

    2022/06/27 19:49

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲、副市長黃珊珊近期出席公務行程，頻可見到台灣民眾黨議員參選人身影，引發濫用公務資源、違反行政中立等爭議；台北市政府今提交「是否違反行政中立」書面報告，內容聲稱黃珊珊視察市場非屬《公務人員行政中立法》所稱辦公、活動場所，故無法限制參選人進入，至於參選人發文提及黃珊珊更屬《憲法》言論自由保障範疇，但此報告遭議員重轟北市府知法玩法、護航民眾黨參選人遊走灰色地帶，柯、黃2人行徑更如掩耳盜鈴，是對民主政治最壞示範。

    國民黨議員王欣儀怒批，北市府的報告是「硬拗」、「把大家當白癡耍」，知法玩法護航民眾黨參選人遊走灰色地帶，毫無法律專業與道德標準，公然透過公務資源從事選舉行為，且柯文哲、黃珊珊表面不談選舉，但私下全是民調、拜票行程等選舉語言，實是民主政治的最壞示範。

    民進黨議員陳怡君直言，北市府違反行政中立的做法已維持許久，包括過去柯文哲視察社宅、拍攝影片，全程也都帶著民眾黨參選人，黃珊珊私底下跑行程也有子弟兵陳宥丞陪同，痛批首長領納稅人公帑卻行選舉之實，北市府報告內容全然是掩耳盜鈴，要求黃珊珊應立即請辭。

    民進黨議員簡舒培砲轟北市府報告內容文不對題，未清楚交代誰將公務行程外流給民眾黨參選人，此才是違反行政中立的調查關鍵，柯市府卻牽扯無關的言論自由，凸顯柯文哲與黃珊珊在最後任期已是「死豬不怕滾水燙」的擺爛態度，毫無遮掩濫用市政資源。

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